"Ranczo" - co wiemy o całym serialu?

Czy wiedzieliście, że "Ranczo" miało skończyć się zaledwie na czterech sezonach? Ten hit TVP1 (emitowany w latach 2006–2016) po pierwszej serii wcale nie zapowiadał się na fenomen, który przyciągnie przed ekrany nawet 10 milionów widzów! Historia Lucy, Amerykanki przejmującej dworek po babci w fikcyjnych Wilkowyjach, okazała się jednak strzałem w dziesiątkę. Konflikt braci bliźniaków (wójta i księdza) oraz codzienne Polaków rozmowy na kultowej ławeczce tak bardzo urzekły publiczność, że produkcję przedłużono aż do 10 sezonów. W sumie powstało 130 odcinków oraz film pełnometrażowy.

"Ranczo" wraca. Kto na pewno pojawi się na ekranie?

Gdy pod koniec 2025 roku ogłoszono, że powróci "Ranczo", ale w formie spin offu i tak jakby sequelu – fani nie ukrywali swojej radości. Nie wiedziano jednak, jak potoczą się wątki osób, które nie żyją. Jak dowiedział się Super Express, nikt nie zastąpi Pawła Królikowskiego jako Kusego. Tak samo będzie z Franciszkiem Pieczką. Do obsady za to ma dołączyć Daniel Olbrychski, który zagra jednego z kuzynów Japycza.

Na początku czerwca 2026 ruszyły już pierwsze czytania serialu. Na planie pojawili się na pewno:

Violetta Arlak;

Artur Barciś;

Magdalena Kuta;

Jacek Kawalec;

Marta Chodorowska;

Piotr Ligienza;

Arkadiusz Nadera;

Cezary Żak;

Grażyna Zielińska;

Katarzyna Żak;

Bartłomiej Kasprzykowski;

Ilona Ostrowska.

Dodatkowo Radio Eska potwierdziło, że powróci na pewno również Marta Lipińska.

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Oni też wrócą do "Rancza". Tego się nie spodziewaliśmy

Już po ogłoszeniu wielkiego powrotu, niektóre osoby wyrażały chęć dogrania dodatkowego sezonu Rancza. Fani wyrażali zaniepokojenie tym, jak ma wyglądać powrót niektórych bohaterów. Wons w jednym z wywiadów przyznał, że jego rola będzie śladowa, co go bardzo zasmuciło. Ale co z resztą bohaterów?

Jak nieoficjalnie ustalił Super Express - na plan serialu Ranczo mają wrócić prawdopodobnie wszyscy, którzy grali w "bazowym serialu".

- Z tego, co mi wiadomo, to wszyscy aktorzy grający w "Ranczo" wrócą do tego spin offa. Słyszałam o Wonsie i Choteckiej, Sylwek (Maciejewski – przyp.pd) też ma wrócić. Na razie tyle wiem, że mają być wszyscy, ale nic więcej - powiedziało źródło Super Expressu.

Więcej szczegółów ma wyjść w trakcie nagrań.

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