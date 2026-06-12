Co z uwielbianą Michałową w "Ranczu"? Reżyser stawia sprawę jasno

Fenomen serialu "Ranczo"

„Ranczo” to absolutny hit Telewizji Polskiej, nadawany między 2006 a 2016 rokiem. Twórcą tego komediowo-obyczajowego formatu był Wojciech Adamczyk, a za scenariusz odpowiadał duet Brutter–Niemczuk. Historia skupia się na Lucy Wilskiej, Polce z Ameryki, która otrzymuje w spadku posiadłość w Wilkowyjach i wywraca dotychczasowy porządek tamtejszej społeczności do góry nogami. Osią opowieści jest nieustanny spór braci bliźniaków (w obu rolach Cezary Żak), reprezentujących władzę świecką i duchowną. W tle obserwujemy codzienne życie wsi, rozterki sercowe, starcia na szczeblu urzędowo-parafialnym oraz kultowe dyskusje na wiejskiej „ławeczce”.

Pierwotne plany zakładały zaledwie cztery sezony, jednak fenomenalne zainteresowanie widzów, przyciągające przed telewizory nawet 10 milionów osób, skłoniło twórców do nakręcenia aż 130 odcinków w 10 seriach i wyprodukowania pełnometrażowego filmu.

Nowa odsłona kultowego "Rancza"

Z końcem 2025 roku fani otrzymali świetną wiadomość – "Ranczo" powróci, jednak w nieco zmienionym formacie. Zamiast standardowej kontynuacji, twórcy zaplanowali sześcioodcinkowy spin-off, który ma za zadanie doprowadzić do końca najważniejsze, otwarte wcześniej wątki. W czerwcu 2026 roku aktorzy spotkali się na pierwszej wspólnej lekturze scenariusza. W wydarzeniu wzięli udział m.in.:

Violetta Arlak

Artur Barciś

Magdalena Kuta

Jacek Kawalec

Marta Chodorowska

Piotr Ligienza

Arkadiusz Nadera

Cezary Żak

Grażyna Zielińska

Katarzyna Żak

Bartłomiej Kasprzykowski

Ilona Ostrowska

Jak ustaliło Radio Eska, w nowej odsłonie zagra również Daniel Olbrychski, co spotkało się z mieszanymi reakcjami i sporym zdziwieniem ze strony zagorzałych sympatyków produkcji.

Czy Marta Lipińska zagra w kontynuacji "Rancza"?

Brak Marty Lipińskiej na pierwszych udostępnionych fotografiach wywołał falę pytań o przyszłość postaci Michałowej. Dla wielu miłośników serialu "Ranczo" bez charyzmatycznej gospodyni proboszcza traci swój urok. Radio Eska postanowiło sprawdzić, czy znakomita aktorka pojawi się na planie zdjęciowym.

Artur Barciś o "Podlasiu" i nowych odcinkach "Rancza" | Wywiady ESKA

- Oczywiście, że pani Marta jest postacią ikoniczną i będzie brała udział w serialu. Nie wyobrażam sobie, że pani Marty Lipińskiej zabrakło, po prostu tego dnia była niedostępna dla nas. Tylko tyle - powiedział dla Radia Eska, reżyser Wojciech Adamczyk.

Tym samym twórca ostatecznie rozwiał wszelkie wątpliwości i uciął krążące w sieci plotki o rzekomym pominięciu aktorki w nowej odsłonie kultowego tytułu.

Sonda Cieszycie się, że "Ranczo" wraca? Tak, czekałem/czekałam na to od lat! Nie, bez Kusego i Japycza nie ma to sensu Nie mam zdania