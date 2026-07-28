Joanna Opozda kusi na potęgę w skąpym stroju. To prawdziwa bikiniara!

Joanna Opozda rozbiła bank wspólnym zdjęciem z siostrą

Gwiazdy show-biznesu uwielbiają podróżować. Każda okazja jest dobra, by wsiąść w samolot i polecieć chwytać słońce na rajskich plażach. Oczywiście nie zapominają o spakowaniu bikini, a im bardziej kuse tym lepiej. Niektóre z pięknych pań udowadniają, że taki stój idealnie sprawdza się nie tylko na plaży. Jedną z naczelnych polskich bikiniar jest Joanna Opozda (38 l.).

Aktorka znana m.in. z "Barw szczęścia" i "Na Wspólnej" w czerwcu w towarzystwie młodszej siostry wyleciała na Ibizę. Joanna Opozda już na początku wyjazdu zachwyciła fanów w czarno-białym jednoczęściowym kostiumie, ale to jej niezwykle zgrabne nogi przyciągały uwagę. Jednak prawdziwą furorę zrobiło wspólne zdjęcie Joanny i jej siostry Aleksandry z plaży. Ich stroje ze skrawków materiału i kilku sznureczków nie pozostawiły za wiele dla wyobraźni.

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Joanna Opozda zachwyca w kusym stroju!

Joanna Opozda nie czekała za długo z kolejnym wyjazdem. Pod koniec lipca znowu spakowała walizki i razem z czteroletnim synkiem wyruszyła do Turcji, gdzie zameldowała się w jednym z luksusowych kurortów. Aktorka nawiązała współpracę z hotelem, nic więc dziwnego, że nie może się go nachwalić w social mediach.

Przy okazji chętnie prezentuje swoją zjawiskową figurę. Joanna Opozda bezsprzecznie należy do grona najpiękniejszych gwiazd polskiego show-biznesu. Niedawno zapowiedziała nawet powrót do modelingu. W najnowszym wpisie zachwala kurort, ale to jej figura przyciąga spojrzenia. Gwiazda polskiego show-biznesu ma na sobie jedynie kusy strój kąpielowy, który idealnie podkreśla jej kształty.

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