Joanna Opozda rozbiła bank ultrakrótką mini! Ma najpiękniejsze nogi w polskim show-biznesie?

Joanna Opozda na rajskich wakacjach

Joanna Opozda (37 l.) to obecnie jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. W ostatnich latach głośno było o jej krótkim małżeństwie z Antkiem Królikowskim (37 l.). Para rozstała się w atmosferze skandalu, który ciągnie się do dziś. Obecnie para jest w trakcje rozwodu i układają sobie życie na nowo. Aktor założył rodzinę u boku ukochanej Izabeli. Za to aktorka skupia się na wychowaniu synka, a o swoim życiu uczuciowym milczy jak zaklęta.

Gwiazda jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 660 tysięcy osób. Zamieszcza na nim zarówno zdjęcia i relacje związane z pracą, jak i życiem bardziej prywatnym. Joanna Opozda od kilku dni rozpieszcza obserwujących wakacyjnymi kadrami. Aktorka uciekła bowiem przed kapryśną czerwcową pogodą.

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Joanna Opozda odsłoniła nogi do nieba

Obecnie korzysta ze słońca na Ibizie. Jak na gwiazdę sieci przystało, zdążyła się już pochwalić foteczkami w stroju kąpielowym. Jednak zamiast kusego bikini wybrała elegancki kostium jednoczęściowy. Podobny model ma w swojej szafie Izabela Janachowska (39 l.). Czarno-biały strój idealnie podkreślił wdzięki aktorki.

Urlop dla Joanny Opozdy to nie tylko błogie lenistwo. Aktorka wakacje spędza bardzo aktywnie, a na jej relację trafiło nagranie z porannego joggingu. Za to wieczorem znalazła czas dla znajomych. Na Instagramie zaprezentowała kreację, w której wybrała się na kolację. 37-latka wyglądała zjawiskowo w gorsetowym topie i ultrakrótkiej mini, która odsłoniła niezwykle zgrabne nogi gwiazdy!

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