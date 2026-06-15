Julia Wieniawa kusi zabójczą figurą w skąpym bikini! Takie wakacje kosztują fortunę!

Julia Wieniawa na rajskich wakacjach!

Julia Wieniawa (27 l.) zadebiutowała na ekranie jako nastolatka. Od tamtej pory ciężko pracuje na swoje nazwisko i stała się jedną z największych gwiazd polskiego show-biznesu. Po podbiciu ekranów przyszła kolej na świat muzyki, gdzie rozgościła się już na dobre. Dziś zdecydowanie częściej można ją zobaczyć i usłyszeć na scenie.

Ostatnie miesiące były dla Julki bardzo pracowite. W kwietniu zakończyła trasę koncertową "Światłocienie Relove Tour 2026", a w maju brylowała podczas finałów "Mam Talent" oraz "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Kilka tygodni temu wystąpiła podczas Polsat Hit Festiwal. 27-latka zachwyciła publiczność własną interpretacją legendarnych utworów "Bo we mnie jest seks" i "Gdzie ci mężczyźni".

W przerwach od pracy Julia Wieniawa chętnie pakuje walizki i wylatuje w ciepłe strony. Jednym z jej ulubionych kierunków jest Grecja, a dokładnie wyspa Mykonos. Wraca tam regularnie. W ubiegłym roku zabrała ze sobą przyjaciółki, w tym Julię "Maffashion" Kuczyńską (38 l.), a przed laty spędzała tam romantyczne chwile z byłym partnerem Nikodemem Rozbickim (34 l.).

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Julia Wieniawa kusi w skąpym bikini

Tym razem zameldowała się na rajskiej wyspie bez przystojnego aktora u boku, ale za to w tym samym hotelu. I to nie byle jakim. Julia wypoczywa w ekskluzywnym Cavo Tagoo Mykonos. To ośrodek z najwyższej półki. Jak można przeczytać w ofercie, na miejscu znajduje się basen bez krawędzi z 40-metrowym barem-akwarium oraz w pełni wyposażone spa z krytym basenem. Z większości pokoi roztacza się widok na morze.

To jeden z najbardziej luksusowych kurortów w Grecji. Za noc w pięciogwiazdkowym hotelu trzeba zapłacić fortunę. Ceny wahają się od 5 do nawet 40 tysięcy złotych za dobę. Wszystko zależy od standardu apartamentu oraz sezonu. Przy najdroższych pokojach wymagana jest rezerwacja minimum dwóch nocy. Nie od dziś wiadomo, że Julia Wieniawa w luksusach czuje się doskonale.

Moje ulubione miejsce w Europie. Naprawdę tak uważam - napisała pod serią zdjęć.

Wakacyjny wyjazd oznacza foteczki w bikini. I tym razem Julka nie zawiodła swoich obserwujących i rozpieszcza ich wakacyjnymi treściami. Zaprezentowała już kilka różnych stylizacji, a każda z nich podkreśla jej wysportowaną figurę. Jednak to zdjęcia w kusym bikini zrobiły na fanach największe wrażenie.

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