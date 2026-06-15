Julia Wieniawa kusi zabójczą figurą w skąpym bikini! Takie wakacje kosztują fortunę!

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-06-15 12:29

Od kilku dni Julia Wieniawa przebywa w wakacyjnym raju. Zapracowana piosenkarka kolejny raz wypoczywa na greckiej wyspie Mykonos. Jednak nie dla niej zwykłe hotele. 27-latka zameldowała się w luksusowym ośrodku, w którym za noc trzeba zapłacić prawdziwą fortunę! Mało kogo stać na takie wakacje.

Julia Wieniawa na rajskich wakacjach!

Julia Wieniawa (27 l.) zadebiutowała na ekranie jako nastolatka. Od tamtej pory ciężko pracuje na swoje nazwisko i stała się jedną z największych gwiazd polskiego show-biznesu. Po podbiciu ekranów przyszła kolej na świat muzyki, gdzie rozgościła się już na dobre. Dziś zdecydowanie częściej można ją zobaczyć i usłyszeć na scenie.

Ostatnie miesiące były dla Julki bardzo pracowite. W kwietniu zakończyła trasę koncertową "Światłocienie Relove Tour 2026", a w maju brylowała podczas finałów "Mam Talent" oraz "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Kilka tygodni temu wystąpiła podczas Polsat Hit Festiwal. 27-latka zachwyciła publiczność własną interpretacją legendarnych utworów "Bo we mnie jest seks" i "Gdzie ci mężczyźni".

W przerwach od pracy Julia Wieniawa chętnie pakuje walizki i wylatuje w ciepłe strony. Jednym z jej ulubionych kierunków jest Grecja, a dokładnie wyspa Mykonos. Wraca tam regularnie. W ubiegłym roku zabrała ze sobą przyjaciółki, w tym Julię "Maffashion" Kuczyńską (38 l.), a przed laty spędzała tam romantyczne chwile z byłym partnerem Nikodemem Rozbickim (34 l.).

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Julia Wieniawa kusi w skąpym bikini

Tym razem zameldowała się na rajskiej wyspie bez przystojnego aktora u boku, ale za to w tym samym hotelu. I to nie byle jakim. Julia wypoczywa w ekskluzywnym Cavo Tagoo Mykonos. To ośrodek z najwyższej półki. Jak można przeczytać w ofercie, na miejscu znajduje się basen bez krawędzi z 40-metrowym barem-akwarium oraz w pełni wyposażone spa z krytym basenem. Z większości pokoi roztacza się widok na morze.

To jeden z najbardziej luksusowych kurortów w Grecji. Za noc w pięciogwiazdkowym hotelu trzeba zapłacić fortunę. Ceny wahają się od 5 do nawet 40 tysięcy złotych za dobę. Wszystko zależy od standardu apartamentu oraz sezonu. Przy najdroższych pokojach wymagana jest rezerwacja minimum dwóch nocy. Nie od dziś wiadomo, że Julia Wieniawa w luksusach czuje się doskonale.

Moje ulubione miejsce w Europie. Naprawdę tak uważam - napisała pod serią zdjęć.

Wakacyjny wyjazd oznacza foteczki w bikini. I tym razem Julka nie zawiodła swoich obserwujących i rozpieszcza ich wakacyjnymi treściami. Zaprezentowała już kilka różnych stylizacji, a każda z nich podkreśla jej wysportowaną figurę. Jednak to zdjęcia w kusym bikini zrobiły na fanach największe wrażenie.

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Julia Wieniawa
Galeria zdjęć 34

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JULIA WIENIAWA