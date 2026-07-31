Kotonska szaleje na wczasach. Eksponuje swój piękny biust i wyćwiczoną figurę!

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-07-31 15:12

Agnieszka Kotońska przeszła ogromną przemianę. Kobieta nie tylko zrzuciła sporo kilogramów, ale poddała się również kilku liftingom. Nie ukrywa, że wygląd jest dla niej ważny, ale towarzyszy też temu ogromna pewność siebie. Podczas rodzinnych wakacji w Albanii postanowiła zrobić sobie kilka zdjęć. Pięknie eksponuje na nich nie tylko swój biust, ale również całą figurę!

Kim jest Agnieszka Kotońska? 

Agnieszka Kotońska (ur. 1977) to celebrytka, influencerka i osobowość telewizyjna pochodząca z Margonina. Sławę przyniósł jej udział w rozrywkowym hicie stacji TTV "Gogglebox. Przed telewizorem", w którym od 2015 roku razem z mężem Arturem i synem Dajanem w humorystyczny sposób komentuje programy telewizyjne. Pojawiła się również w formatach "Królowa przetrwania" oraz "Nasi w mundurach". Przez lata obecności w mediach zyskała ogromną popularność na Instagramie, gdzie gromadzi ponad 300 tysięcy obserwujących. Widzowie kojarzą ją przede wszystkim z wielkiej otwartości, bezpośredniości, wyrazistego stylu oraz spektakularnej fizycznej metamorfozy.

W codziennym życiu towarzyszy jej ukochany mąż Artur. Para doczekała się syna Dajana oraz wnuczka. 

Agnieszka Kotońska i jej wielka przemiana 

Kotońska schudła ponad 40 kg, redukując wagę ze 106 kg. Wyeliminowała z diety trzy produkty:

  • jasne pieczywo,
  • słodkie napoje (colę)
  • oraz alkohol.

Postawiła na gotowanie w domu oparte na warzywach i treningi 5 razy w tygodniu. Poprawiała też urodę chirurgicznie – przeszła operację liftingu i powiększenia biustu implantami, a później poddała się plastyce górnych powiek (blefaroplastyce). Korzysta również z zabiegów medycyny estetycznej, takich jak botoks i lasery

Agnieszka Kotońska już tak nie wygląda. Ale zmiana!

Agnieszka Kotońska chwali się urlopem w Albanii. Co za sylwetka! 

Agnieszka Kotońska jakiś czas temu chwaliła się, że nadszedł czas na długo wyczekiwany urlop. Cała rodzina wybrała się do pięknej Albanii, aby wygrzewać się na plażach w Durres. Chociaż relacje skupiały się głównie na pokazywaniu pięknej sylwetki Agnieszki, Kotońscy przeżyli przez chwilę drobny stres.

- Przeżyliśmy mały strach, bo był pożar. Nie było wody, prądu. Też się wystraszyliśmy, bo dym był u nas widoczny. Czuliśmy też go na plaży [...] Teraz chillujemy, było ostro - podsumowała Kotońska. 

Mimo to cała rodzinna wróciła do odpoczynku. Agnieszka na ulicach miasta pokazywała swoją piękną figurę, a na plaży i nad basenem - swój idealny biust. Musicie to zobaczyć w galerii zdjęć! 

Agnieszka Kotońska pozuje w bikini. Na miniaturze obok drugie ujęcie celebrytki. O urlopie w Albanii przeczytasz na SE.
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AGNIESZKA KOTOŃSKA