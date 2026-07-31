Kotonska szaleje na wczasach. Eksponuje swój piękny biust i wyćwiczoną figurę!

Kim jest Agnieszka Kotońska?

Agnieszka Kotońska (ur. 1977) to celebrytka, influencerka i osobowość telewizyjna pochodząca z Margonina. Sławę przyniósł jej udział w rozrywkowym hicie stacji TTV "Gogglebox. Przed telewizorem", w którym od 2015 roku razem z mężem Arturem i synem Dajanem w humorystyczny sposób komentuje programy telewizyjne. Pojawiła się również w formatach "Królowa przetrwania" oraz "Nasi w mundurach". Przez lata obecności w mediach zyskała ogromną popularność na Instagramie, gdzie gromadzi ponad 300 tysięcy obserwujących. Widzowie kojarzą ją przede wszystkim z wielkiej otwartości, bezpośredniości, wyrazistego stylu oraz spektakularnej fizycznej metamorfozy.

W codziennym życiu towarzyszy jej ukochany mąż Artur. Para doczekała się syna Dajana oraz wnuczka.

Agnieszka Kotońska i jej wielka przemiana

Kotońska schudła ponad 40 kg, redukując wagę ze 106 kg. Wyeliminowała z diety trzy produkty:

jasne pieczywo,

słodkie napoje (colę)

oraz alkohol.

Postawiła na gotowanie w domu oparte na warzywach i treningi 5 razy w tygodniu. Poprawiała też urodę chirurgicznie – przeszła operację liftingu i powiększenia biustu implantami, a później poddała się plastyce górnych powiek (blefaroplastyce). Korzysta również z zabiegów medycyny estetycznej, takich jak botoks i lasery

Agnieszka Kotońska już tak nie wygląda. Ale zmiana!

Agnieszka Kotońska chwali się urlopem w Albanii. Co za sylwetka!

Agnieszka Kotońska jakiś czas temu chwaliła się, że nadszedł czas na długo wyczekiwany urlop. Cała rodzina wybrała się do pięknej Albanii, aby wygrzewać się na plażach w Durres. Chociaż relacje skupiały się głównie na pokazywaniu pięknej sylwetki Agnieszki, Kotońscy przeżyli przez chwilę drobny stres.

- Przeżyliśmy mały strach, bo był pożar. Nie było wody, prądu. Też się wystraszyliśmy, bo dym był u nas widoczny. Czuliśmy też go na plaży [...] Teraz chillujemy, było ostro - podsumowała Kotońska.

Mimo to cała rodzinna wróciła do odpoczynku. Agnieszka na ulicach miasta pokazywała swoją piękną figurę, a na plaży i nad basenem - swój idealny biust. Musicie to zobaczyć w galerii zdjęć!