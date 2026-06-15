Długowłosa Paulina Smaszcz kusi dekoltem do pępka. To metamorfoza roku?!

Paulina Smasz nie do poznania w nowej fryzurze. Co za zmiana

Paulina Smaszcz (53 l.) już od wielu lat obecna jest w polskim show-biznesie, ale naprawdę głośno zrobiło się o niej za sprawą związku... Katarzyny Cichopek (43 l.) i Macieja Kurzajewskiego (53 l.). Chociaż "kobieta petarda" i prezenter rozstali się kilka lat wcześniej, to Paulina miała wiele do powiedzenia na temat zakochanych. Jej wypowiedzi doprowadziły ją nawet przed oblicze sądu.

W ostatnim czasie Paulina Smaszcz przeszła sporą metamorfozę. Postanowiła odświeżyć fryzurę. Dziennikarka i specjalistka od PR, która bardzo długo nosiła krótkie włosy, od ponad dwóch tygodni cieszy się bujnymi puklami. Zmieniła jedynie długość włosów, ale efekt był powalający. Na pierwszej udostępnionej przez nią fotografii trudno było uwierzyć, że to naprawdę ona.

Nowa fryzura odjęła Paulinie Smaszcz dwadzieścia lat z metryki. Internauci przecierają oczy ze zdumienia i nie szczędzą jej komplementów w komentarzach. Sama zainteresowana jest wyraźnie zadowolona z metamorfozy.

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53-letnia Paulina Smaszcz odsłania głęboki dekolt

Obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie razem z Beatą Marciniak prowadziły cykl szkoleń motywacyjnych. Panie zawitały do Princeton, Pennington, Lawrenceville, Wellington, Nowego Jorku, Filadelfii i Long Island. Teraz Paulina Smaszcz korzysta z uroków Ameryki i oficjalnie rozpoczęła urlop.

Trasę po Stanach podsumowała obszernym wpisem, w którym opowiedziała m.in. o kryzysie partnerstwa i podziękowała wszystkim uczestnikom kursu za udział. Ale to jej stylizacja ściągnęła na siebie całą uwagę. Paulina Smaszcz wyglądała niczym bogini w czarnej kreacji z naprawdę głębokim dekoltem!

Po zakończeniu kursu rozpoczęła upragnione wakacje i wskoczyła w czerwone minibikini. Jednak nawet wylegując się nad basenem nie zapomina o motywowaniu swoich obserwujących.

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