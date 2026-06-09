Paulina Smaszcz kusi na potęgę. Figura marzenie i nogi do nieba. Już wiadomo, jak spędzi wakacje

Paulina Smaszcz zachwyca w czerwonym bikini

Na fotografii Paulina Smaszcz prezentuje się w odważnej, czerwonej kreacji plażowej, dopasowanych okularach przeciwsłonecznych i ze szklanką w dłoni. Dziennikarka na miejsce wypoczynku wybrała hotel w słonecznej Hiszpanii. Opalona skóra, wyeksponowane tatuaże i pewna siebie poza nie pozostawiają wątpliwości: Paulina jest w życiowej formie i wcale tego nie ukrywa.

Nic dziwnego, że publikacja błyskawicznie zebrała lawinę reakcji. W komentarzach zaroiło się od komplementów dotyczących nie tylko nienagannej sylwetki, ale i energii, jaką emanuje celebrytka. Paulina Smaszcz wielokrotnie podkreślała, że o formę dba świadomie i konsekwentnie, a wiek traktuje wyłącznie jako liczbę. Najnowsze ujęcie tylko potwierdza, że dziennikarka czuje się we własnym ciele swobodnie i nie zamierza chować się przed obiektywem.

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Tak Paulina Smaszcz spędzi wakacje

Choć zdjęcie w czerwonym bikini było tylko wspomnieniem poprzedniego wyjazdu, Paulina w opisie zdradziła swoje plany na nadchodzące tygodnie. Na liście znalazły się dwa kierunki - Sardynia oraz Marbella. Smaszcz zapowiedziała też pobyt w domu i, co ciekawe, przyznała, że uwielbia opustoszałą wakacyjną Warszawę. We wpisie zapowiedziała, że zamierza przeczytać książkę Rhondy Byrne "Największy sekret" oraz kocha słuchać utworu "Monika, ach Monika…" zespołu Wały Jagiellońskie.

Rodzina na pierwszym miejscu

Choć kadry z basenu przyciągają wzrok, sama Paulina Smaszcz najmocniej akcentuje to, co dla niej naprawdę ważne, czyli to z kim spędzi wakacje 2026. We wpisie na Instagramie wymieniła wnuczkę, synową i syna, a także partnera wraz z jego dziećmi. Nie zabrakło też czworonożnych pupili - mopsów o imionach Wanda i Bucky. To właśnie w gronie rodziny i ukochanych zwierzaków Paulina Smaszcz zamierza naładować baterie podczas tegorocznych wakacji.

W naszej galerii znajdziesz wakacyjne kadry Pauliny Smaszcz.

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