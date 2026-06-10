Paulina Smaszcz po metamorfozie wygląda o 30 lat młodziej. Nowy związek ma na nią dobry wpływ?

Smaszcz po metamorfozie jak nowa kobieta! Internauci nie wierzą

Była żona Macieja Kurzajewskiego od dłuższego czasu przyzwyczaiła fanów do wyrazistego stylu. W mediach niejednokrotnie było o niej głośno, głównie za sprawą komentarzy dotyczących życia prywatnego i dawnych relacji. W ostatnim czasie jednak coraz częściej pokazuje się z innej strony - spokojniejszej, bardziej wyciszonej i skoncentrowanej na sobie. Paulina Smaszcz, która od lat funkcjonuje jako mówczyni motywacyjna i konferansjerka, chętnie dzieli się w sieci swoją codziennością. Tym razem jednak postawiła na coś zupełnie innego niż słowa. Gwiazda zdecydowała się na spektakularną zmianę wyglądu, która od razu przyciągnęła uwagę internautów. Ależ ona się zmieniła!

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Szokująca metamorfoza Smaszcz! Wygląda o dekady młodziej

Celebrytka opublikowała relację z wizyty w salonie urody, gdzie przeszła prawdziwą metamorfozę. Dotychczas kojarzona głównie z krótszymi, zaczesanymi włosami, teraz zaprezentowała się w zupełnie nowej wersji - z dłuższymi, rozjaśnionymi i delikatnie falowanymi pasmami.

Efekt końcowy wyraźnie zrobił na niej samej ogromne wrażenie. W swoich mediach społecznościowych podkreśliła, że nigdy wcześniej nie miała tak długich blond włosów i że jest to dla niej symbol nowego etapu w życiu. Wprost przyznała, że nie traktuje tej zmiany jako ucieczki od przeszłości, lecz jako świadome wejście w kolejne doświadczenia.

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Wizyta w studiu beauty, która odbyła się już jakiś czas temu była kompleksowa - oprócz fryzury Smaszcz miała również wykonany profesjonalny makijaż oraz sesję zdjęciową.

Celebrytka nie ukrywała wzruszenia, gdy opowiadała o reakcji swoich bliskich. Szczególnie poruszył ją komentarz jednego z synów, który miał powiedzieć, że jest z niej dumny. Ten moment Smaszcz określiła jako wyjątkowo ważny i symboliczny, podkreślając, że zmiana wizerunku idzie u niej w parze ze zmianami wewnętrznymi.

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