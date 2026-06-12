Paulina Smaszcz odpaliła lato. Jedno wideo wystarczyło

Celebrytka od dłuższego czasu pokazuje, że nie zamierza zwalniać tempa ani uciekać przed obiektywem. Jej instagramowy profil regularnie wypełniają kadry z życia codziennego, podróży i aktywności, ale tym razem postawiła na wyjątkowo letni, wręcz wakacyjny klimat. W roli głównej: basen, słońce i Paulina Smaszcz w bikini.

Zobacz też: Paulina Smaszcz po metamorfozie wygląda o 30 lat młodziej. Nowy związek ma na nią dobry wpływ?

Smaszcz coraz młodsza? Fani nie wierzą własnym oczom

Na nagraniu widać, jak Smaszcz z uśmiechem pluska się w wodzie, zanurza się i wypływa, a także wyraźnie korzysta z chwili relaksu. Internauci szybko zwrócili uwagę nie tylko na wakacyjny klimat nagrania, ale przede wszystkim na jej wygląd.

Pani Paulino, ta metamorfoza jest obłędna. Nie mogę się na Panią napatrzeć. Cudownie - pisali zachwyceni w sekcji komentarzy.

Zobacz też: Paulina Smaszcz kusi na potęgę. Figura marzenie i nogi do nieba. Już wiadomo, jak spędzi wakacje

W komentarzach nie brakuje zachwytów. Fani podkreślają, że Paulina prezentuje się świetnie. Pod innymi nagraniami pojawiają się też opinie, że trudno uwierzyć w jej metrykę, bo energia i forma, jaką pokazuje, mogłyby zawstydzić niejedną dużo młodszą osobę.

Jak wygląda szczęśliwa. Kobieta Petarda - Babcia Petarda lat 53? A właśnie tak. Temperatura +37 stopni - napisała Smaszcz.

Sama Smaszcz nie komentuje wprost swojego wyglądu, ale od pewnego czasu wyraźnie stawia na pozytywny przekaz i skupienie się na sobie. Jej aktywność w mediach społecznościowych sugeruje, że obecnie jest w momencie życia, w którym stawia na niezależność i spokój. Jakiś czas temu mówiła, że spotkała na swojej drodze odpowiedniego mężczyznę. Czyżby to jego zasługa?

Zobacz też: Smaszcz i jej "Mikołaj". Kim jest mężczyzna ze zdjęcia? Internet huczy!

Zobacz naszą galerię: Smaszcz coraz młodsza? Fani nie wierzą własnym oczom

36

Sonda Co sądzicie o zachowaniu Pauliny Smaszcz? Przesadza, powinna iść do przodu Popieram, została zraniona Nie mam zdania