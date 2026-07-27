To one towarzyszą żużlowcom podczas meczów. Żużlowe WAGs zachwycają na każdym kroku

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Ekstraliga to podstawa żużla w Polsce
PGE Ekstraliga to najwyższa klasa rozgrywkowa w polskim żużlu, powszechnie uznawana za najsilniejszą i najbardziej profesjonalną ligę świata. Startują w niej najlepsi zawodnicy globu z mistrzami świata na czele. Rozgrywki generują najwyższe w tym sporcie budżety klubowe oraz wielomilionowe przychody z praw telewizyjnych.
Mecze odbywają się w formule dwóch drużyn po ośmiu zawodników (w tym obowiązkowo młodzieżowcy i zawodnik do lat 24). Pojedynek składa się z 15 wyścigów, w których zdobywa się punkty według klucza 3-2-1-0. Sezon zasadniczy liczy 14 kolejek w systemie mecz i rewanż. Po nim najlepsze zespoły awansują do fazy play-off, walcząc o tytuł Drużynowego Mistrza Polski, a najgorszy zespół spada do niższej ligi (Metalkas 2. Ekstraligi).
Drużyny rywalizujące w PGE Ekstralidze w sezonie 2026:
- Orlen Oil Motor Lublin;
- Betard Sparta Wrocław;
- PRES Grupa Deweloperska Toruń;
- Stelmet Falubaz Zielona Góra;
- Bayersystem GKM Grudziądz;
- Gezet Stal Gorzów;
- Krono-Plast Włókniarz Częstochowa;
- Fogo Unia Leszno.
To one zachwycają u boku żużlowców. Niektóre dla nich przeprowadziły się na drugi koniec świata
Żony żużlowców nie mają łatwego życia. Jeżeli partner jeździ w cyklu Grand Mix (czyli ichniejsze mistrzostwa świata), to mężczyzn w okresie sezonu praktycznie nie ma w domu. Treningi, dojazd, testy toru - to wszystko zajmuje sporo czasu. Niektórzy jak Bartosz Zmarzlik mieszkają niedaleko Barlinka (woj. zachodniopomorskie), a trenują i jeźdżą na co dzień dla klubu z... Lublina.
Inne partnerki sportowców szczególnie dla nich przeprowadziły się do Polski, aby na co dzień spędzać z nimi czas, np. żona Artioma Łaguty czy Taia Woffinden.