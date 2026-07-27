To one towarzyszą żużlowcom podczas meczów. Żużlowe WAGs zachwycają na każdym kroku

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-07-27 13:11

Żużlowcy mają jeden z bardziej wymagających sportów na świecie. Często ich nie ma w domu, choć niektórzy potrafią latać na treningi nawet setki kilometrów. Byleby na co dzień spędzać czas ze swoimi ukochanymi. To żużlowe WAGs wspierają partnerów każdego dnia. Zobaczcie, jak się na co dzień prezentują!

Ekstraliga to podstawa żużla w Polsce 

PGE Ekstraliga to najwyższa klasa rozgrywkowa w polskim żużlu, powszechnie uznawana za najsilniejszą i najbardziej profesjonalną ligę świata. Startują w niej najlepsi zawodnicy globu z mistrzami świata na czele. Rozgrywki generują najwyższe w tym sporcie budżety klubowe oraz wielomilionowe przychody z praw telewizyjnych.

Mecze odbywają się w formule dwóch drużyn po ośmiu zawodników (w tym obowiązkowo młodzieżowcy i zawodnik do lat 24). Pojedynek składa się z 15 wyścigów, w których zdobywa się punkty według klucza 3-2-1-0. Sezon zasadniczy liczy 14 kolejek w systemie mecz i rewanż. Po nim najlepsze zespoły awansują do fazy play-off, walcząc o tytuł Drużynowego Mistrza Polski, a najgorszy zespół spada do niższej ligi (Metalkas 2. Ekstraligi). 

Drużyny rywalizujące w PGE Ekstralidze w sezonie 2026:

  1. Orlen Oil Motor Lublin;
  2. Betard Sparta Wrocław;
  3. PRES Grupa Deweloperska Toruń;
  4. Stelmet Falubaz Zielona Góra;
  5. Bayersystem GKM Grudziądz;
  6. Gezet Stal Gorzów;
  7. Krono-Plast Włókniarz Częstochowa;
  8. Fogo Unia Leszno.
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To one zachwycają u boku żużlowców. Niektóre dla nich przeprowadziły się na drugi koniec świata 

Żony żużlowców nie mają łatwego życia. Jeżeli partner jeździ w cyklu Grand Mix (czyli ichniejsze mistrzostwa świata), to mężczyzn w okresie sezonu praktycznie nie ma w domu. Treningi, dojazd, testy toru - to wszystko zajmuje sporo czasu. Niektórzy jak Bartosz Zmarzlik mieszkają niedaleko Barlinka (woj. zachodniopomorskie), a trenują i jeźdżą na co dzień dla klubu z... Lublina. 

Inne partnerki sportowców szczególnie dla nich przeprowadziły się do Polski, aby na co dzień spędzać z nimi czas, np. żona Artioma Łaguty czy Taia Woffinden.

Jak wyglądają piękne WAGs, które wspierają na co dzień swoich partnerów żużlowców? Zobacz w naszej galerii zdjęć! 

Żużlowiec Bartosz Zmarzlik z żoną Agatą w eleganckich strojach. O żużlowych WAGs przeczytasz na łamach SE.
Galeria zdjęć 20
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ŻUŻEL
BARTOSZ ZMARZLIK