"Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później". Wiemy, kiedy wstępna premiera filmu

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-07-27 11:54

Właśnie ruszają prace do ekranizacji najnowszej książki Katarzyny Grocholi - " Właśnie, że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później". Poznamy w niej losy Judyty, która po wielu latach pokaże, co się u niej wydarzyło. Co wiemy o tej nowej produkcji? Kto w niej wystąpi? Kiedy jest premiera?

"Żaby i anioły" a kultowa Judyta z "Nigdy w życiu" 

Żaby i anioły" to kultowa seria obyczajowa Katarzyny Grocholi, której główną bohaterką jest. Na cykl składa się pięć tomów:

  • "Nigdy w życiu!",
  • "Serce na temblaku",
  • "Ja wam pokażę!",
  • "A nie mówiłam!"
  • oraz wydana po latach kontynuacja "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później".

Fabula skupia się na losach trzydziestokilkuletniej rozwódki, która po odejściu męża musi ułożyć sobie życie na nowo. Samodzielnie buduje dom pod Warszawą, wychowuje dorastającą córkę Tosię i pracuje w redakcji gazety, odpowiadając na listy czytelników. Historia pokazuje jej zmagania z codziennością, relacje z przyjaciółką Ulą oraz rozwój uczucia do Adama. Książki stały się pewnego rodzan fenomenem wśród kobiet. Wiele z nich ma nawet tzw. "Judyta era" czy playlisty "40-letniej rozwódki", które są trendem od lat. 

Katarzyna Grochola opowiada o zdrowiu i miłości

"Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później" - to wiemy o nowej produkcji 

Katarzyna Grochola ogłosiła w lipcu 2026 roku, że jej kolejna książka doczeka się wielkiej ekranizacji. Judytę ponownie zagra Danuta Stenka. Skontaktowaliśmy się z produkcją filmu, aby poznać więcej szczegółów na temat nowej ekranizacji książki Katarzyny Grocholi "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później". 

Na razie nie potwierdzono informacji, czy Adama zagra Artur Żmijewski. Ma to zostać ujawnione w odpowiednim czasie. Jednocześnie "Super Express" potwierdził, że na pewno pojawi się sama postać Tosi oraz Adama. 

Premierę "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później" zaplanowano na jesień 2027, jednak nie jest jeszcze znana dokładna data kinowej premiery. 

- Film daje możliwości nakręcenia kolejnej części. Jeśli się spodoba, to będę gorąco namawiać, by Kasia napisała kolejny scenariusz. Tym bardziej, że książka już się pisze - przekazała "Super Expressowi" Anna Seitz-Wichłacz.

Jednocześnie twórcy wyraźnie proszą o to, aby nie nazywać tego drugą częścią "Nigdy w życiu". Jak zaznaczają - to niezależny i samodzielny byt na podstawie książki Katarzyny Grocholi. To nie będzie komedia romantyczna, tylko komediodramat. 

- Chcę, żeby był tofilm ciepły, inteligentny i lekki w formie, oparty na prawdziwych emocjach - przekazał reżyser filmu Greg Zglinski. 

Aktorka Danuta Stenka w białej marynarce i okularach. O filmie na podstawie książki Grocholi przeczytasz na SE.
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KATARZYNA GROCHOLA
DANUTA STENKA
NIGDY W ŻYCIU