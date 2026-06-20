Joanna Opozda z siostrą odsłoniły niemal wszystko! W minibikini kuszą na potęgę

Błogi relaks Joanny Opozdy. Nie jest sama

Joanna Opozda (37 l.) wciąż czeka na rozwód z Antonim Królikowskim (37 l.). Pozew wpłynął do sądu jeszcze przed ich pierwszą rocznicą ślubu. I chociaż minęły już ponad cztery lata, to sprawa wciąż czeka ostateczne zakończenie. Rozstanie oraz rozwód aktorskiej pary wywołał sporo zamieszania.

Nic więc dziwnego, że przed kolejną częścią procesu Joanna Opozda postanowiła zrelaksować się podczas rajskich wakacji. Kilka dni temu wyleciała na Ibizę, a relacją z wyjazdu dzieli się na Instagramie. Przy okazji chętnie prezentuje swoją zjawiskową figurę. Aktorka bezsprzecznie należy do grona najpiękniejszych gwiazd polskiego show-biznesu. Niedawno zapowiedziała nawet powrót do modelingu.

Już na początku wyjazdu zachwyciła fanów w czarno-białym jednoczęściowym kostiumie, ale to jej niezwykle zgrabne nogi przyciągały uwagę. Jednak prawdziwą furorę zrobiło wspólne zdjęcie Joanny i jej siostry. Aleksandra Opozda (34 l.) związana jest z branżą nieruchomości i raczej unika mediów, ale chętnie towarzyszy siostrze w podróżach.

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Joanna Opozda z siostrą na wakacjach. Odsłoniły niemal wszystko!

We wtorek Joanna wrzuciła zdjęcie z wieczornego wypadu. Piękne siostry zaprezentowały się w podobnych stylizacjach łączących gorsetowe topy z ultrakrótkimi spódniczkami. Fani dosłownie zbierali szczęki z podłogi i zasypali je komplementami. Ale to była dopiero zapowiedź! Kilka dni później Opozda dodała zdjęcia prosto z plaży.

Joanna i Aleksandra zrzuciły ciuszki i zapozowały w samym bikini. Stroje ze skrawków materiału i kilku sznureczków nie pozostawiły za wiele dla wyobraźni. Po publikacji zdjęć temperatura od razu podskoczyła, a internet zapłonął. I tym razem w komentarzach zaroiło się od zachwytów!

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