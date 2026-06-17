Joanna Opozda pokazała siostrę podczas wakacji na Ibizie

Joanna Opozda ma za sobą intensywny czas. Aktorka, którą widzowie doskonale znają m.in. z serialu "Pierwsza miłość", w ostatnich miesiącach coraz częściej pojawia się w projektach modowych i sesjach zdjęciowych. Niedawno zapowiedziała nawet powrót do modelingowych korzeni.

Teraz postanowiła na chwilę zwolnić tempo i wybrała się na wakacje na Ibizę. W relacjach publikowanych w mediach społecznościowych pokazuje nie tylko malownicze krajobrazy i plaże, ale również kulisy swojego pobytu na słynnej hiszpańskiej wyspie. Tym razem uwagę obserwatorów przyciągnęła jednak nie sama Joanna Opozda, a towarzysząca jej siostra Aleksandra.

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Nie wszyscy wiedzieli, że Joanna Opozda ma młodszą siostrę

Choć Joanna Opozda od lat jest obecna w mediach, jej rodzina, po słynnej aferze z tatą, raczej unika portali. Dlatego zdjęcia z Aleksandrą wzbudziły spore zainteresowanie internautów.

Siostra aktorki jest od niej młodsza o cztery lata i równie piękna, co Asia. Wspólne fotografie pokazują, że panie utrzymują bliskie relacje i chętnie spędzają razem czas. W komentarzach nie zabrakło komplementów pod ich adresem.

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Joanna Opozda i Aleksandra postawiły na wieczorowe stylizacje

Podczas jednego z wieczornych wyjść siostry zaprezentowały się w odważnych, imprezowych stylizacjach. Joanna Opozda wybrała czarny zestaw podkreślający sylwetkę, eksponując płaski brzuch i nogi. Aleksandra postawiła na równie efektowny look utrzymany w podobnej kolorystyce.

Zdjęcia wykonane przed kolacją i wyjściem do klubów szybko trafiły do sieci. Trudno się dziwić - Ibiza od lat uchodzi za światową stolicę nocnego życia, a wakacyjna atmosfera sprzyja zabawie do białego rana.

Joanna Opozda korzysta z życia po swojemu

W ostatnim czasie o Joannie Opoździe było głośno głównie za sprawą życia prywatnego. Aktorka pokazuje jednak, że potrafi znaleźć czas również na odpoczynek i spotkania z najbliższymi. Wspólny wyjazd z siostrą stał się okazją do naładowania baterii i spędzenia kilku beztroskich dni z dala od codziennych obowiązków. A sądząc po kolejnych relacjach z Ibizy, przed Joanną Opozdą i Aleksandrą jeszcze niejeden wieczór pełen wakacyjnych atrakcji.

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