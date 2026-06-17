Joanna Opozda kusi na wakacjach z siostrą. Piękności odsłoniły nogi

rr
Marta Kowalska
2026-06-17 10:34

Joanna Opozda korzysta z uroków wakacji na Ibizie. Aktorka wybrała się na hiszpańską wyspę w wyjątkowym towarzystwie. Na zdjęciach opublikowanych w sieci pojawiła się jej młodsza siostra Aleksandra. Siostry wspólnie ruszyły na wieczorne wyjście i przyciągnęły uwagę fanów. Wyglądały obłędnie!

Joanna Opozda pokazała siostrę podczas wakacji na Ibizie

Joanna Opozda ma za sobą intensywny czas. Aktorka, którą widzowie doskonale znają m.in. z serialu "Pierwsza miłość", w ostatnich miesiącach coraz częściej pojawia się w projektach modowych i sesjach zdjęciowych. Niedawno zapowiedziała nawet powrót do modelingowych korzeni.

Teraz postanowiła na chwilę zwolnić tempo i wybrała się na wakacje na Ibizę. W relacjach publikowanych w mediach społecznościowych pokazuje nie tylko malownicze krajobrazy i plaże, ale również kulisy swojego pobytu na słynnej hiszpańskiej wyspie. Tym razem uwagę obserwatorów przyciągnęła jednak nie sama Joanna Opozda, a towarzysząca jej siostra Aleksandra.

Nie przegap: Joanna Opozda wraca do gry! Pokazała, czym zajmie się po latach

Nie wszyscy wiedzieli, że Joanna Opozda ma młodszą siostrę

Choć Joanna Opozda od lat jest obecna w mediach, jej rodzina, po słynnej aferze z tatą, raczej unika portali. Dlatego zdjęcia z Aleksandrą wzbudziły spore zainteresowanie internautów.

Siostra aktorki jest od niej młodsza o cztery lata i równie piękna, co Asia. Wspólne fotografie pokazują, że panie utrzymują bliskie relacje i chętnie spędzają razem czas. W komentarzach nie zabrakło komplementów pod ich adresem.

Ale Wam się geny trafiły;

O Panie😮jest ogień;

Dwie śliczne dziewczyny;

Ale jesteście podobne....wow.

Joanna Opozda i Aleksandra postawiły na wieczorowe stylizacje

Podczas jednego z wieczornych wyjść siostry zaprezentowały się w odważnych, imprezowych stylizacjach. Joanna Opozda wybrała czarny zestaw podkreślający sylwetkę, eksponując płaski brzuch i nogi. Aleksandra postawiła na równie efektowny look utrzymany w podobnej kolorystyce.

Zdjęcia wykonane przed kolacją i wyjściem do klubów szybko trafiły do sieci. Trudno się dziwić - Ibiza od lat uchodzi za światową stolicę nocnego życia, a wakacyjna atmosfera sprzyja zabawie do białego rana.

Joanna Opozda korzysta z życia po swojemu

W ostatnim czasie o Joannie Opoździe było głośno głównie za sprawą życia prywatnego. Aktorka pokazuje jednak, że potrafi znaleźć czas również na odpoczynek i spotkania z najbliższymi. Wspólny wyjazd z siostrą stał się okazją do naładowania baterii i spędzenia kilku beztroskich dni z dala od codziennych obowiązków. A sądząc po kolejnych relacjach z Ibizy, przed Joanną Opozdą i Aleksandrą jeszcze niejeden wieczór pełen wakacyjnych atrakcji.

Joanna Opozda na wakacjach z siostrą
Galeria zdjęć 22
Wywiad Roksana Wegiel
Sonda
Joanna Opozda jest dobrą aktorką?
Kochaj albo Rzucaj - Podcasty VOX FM
Nagle Klaudia powiedziała Rafałowi, że muszą się rozstać. KOCHAJ ALBO RZUCAJ
Kochaj albo Rzucaj - Podcasty VOX FM
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Joanna Opozda