Maja Hyży nagrywa, jak z psem na kolanach wiezie czworo dzieci na wczasy. Internauci się WŚCIEKLI

Maja Hyży to piosenkarka, która rozpoznawalność zdobyła w programie "X Factor" wraz z ówczesnym mężem, Grzegorzem Hyżym. Para doczekała się dwóch synów - nastoletnich obecnie bliźniaków, a później, po związaniu się z nowym partnerem, wokalistka urodziła jeszcze dwie córki.

Dumna mama czworga dzieci nie ukrywa swojego przywiązania do pociech, a także otwarcie mówi o niektórych sprawach osobistych, takich jak zdrowie. Ostatnio jednak zamieszczeniem relacji prosto z rozpędzonego samochodu wywołała w sieci niemałe oburzenie.

Maja Hyży nadaje na Instagramie, prowadząc samochód. W aucie czworo dzieci i pies

Jaka jest cena popularności w mediach społecznościowych? Na to pytanie można znaleźć wiele odpowiedzi. Dyskusję wywołała właśnie instagramowa relacja Mai Hyży, na której piosenkarka pokazała, jak jedzie ze swoimi dziećmi na wakacje. "Ekipa gotowa, kierunek - Kołobrzeg" - obwieściła zadowolona na nagraniu, uśmiechając się i gestykulując do obiektywu w maseczce pielęgnacyjnej na twarzy.

Uwadze obserwatorów nie umknęło jednak to, że filmik wykonała... siedząc za kółkiem i prowadząc samochód z dwiema córeczkami, dwoma czternastoletnimi synami i... psem na kolanach. Do tego w tle widoczne są pokaźnych rozmiarów bagaże wraz z obowiązkowym nad Bałtykiem kapeluszem.

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Przepisy jej nie przeszkadzają? Internauci nie kryją złości

Nie trzeba było długo czekać, by oburzeni zachowaniem Hyży internauci zwrócili uwagę na to, że nie tylko zachowuje się - delikatnie to ujmując - lekkomyślnie dla pokazania wypadu na wczasy w Internecie, ale wręcz łamie przepisy. Przypomnijmy, że za korzystanie podczas jazdy z telefonu, który wymaga trzymania go w ręce, grozi dziś w Polsce mandat w wysokości 500 złotych i 12 punktów karnych. Surowe kary grożą też za przewożenie zwierząt bez zabezpieczeń. W myśl przepisów, pies nie może luzem przemieszczać się po jadącym samochodzie - grozi za to do 500 złotych mandatu, a nawet 3000 złotych w przypadku spowodowania przez zwierzę niebezpiecznej sytuacji.

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Co więcej, załadowanie auta po sam dach bagażami jest legalne, ale wymaga od kierowcy skupienia oraz zapewnienia dobrej widoczności przez szyby i lusterka boczne. Trudno zaś trzymać rękę na pulsie i obserwować drogę za nami w lusterkach, kiedy nagrywamy wnętrze samochodu. To samo dotyczy zresztą maseczki nakładanej na twarz - przepisy jej nie zabraniają, ale wymagają, by odpowiedzialny kierowca dbał o odpowiednią widoczność. Przynajmniej pasy na nagraniu były zapięte.

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