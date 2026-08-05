Greckie wakacje Sandry Kubickiej. Romantyczne sceny z nowym partnerem [ZDJĘCIA]

Sandra Kubicka z nowym partnerem w Grecji

Sandra Kubicka wykorzystuje każdą chwilę u boku swojej nowej miłości. Po rozwodzie z Baronem udało jej się ponownie znaleźć szczęście. Choć rozstanie burzliwe, jak widać udaje jej się dogadywać z byłym w sprawie opieki nad dzieckiem, ponieważ ostatnio członek zespołu Afromental wziął na siebie obowiązki rodzicielskie, aby Sandra mogła korzystać z lata. Modelka razem ze swoim partnerem Adamem Zaorskim udała się na grecką wyspę Rodos. Korzystali z plaży, basenu, ciepłego morza. Chodzili na spacery i eleganckie kolacje. Udali się nawet na wspólny masaż. Zakochani nie zamierzali ukrywać tego przed światem. Oboje chętnie relacjonowali swój romantyczny wyjazd do Grecji w mediach społecznościowych.

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Sandra Kubicka zrelacjonowała ciężką podróż na wakacje. "To był koszmar"

Romantyczne wyjazdy zakochanych

Choć Sandra Kubicka i Adam Zaorski są razem dopiero od kilku miesięcy, zdążyli już udać się w kilka wspólnych podróży. Grecja była już ich trzecią destynacją. Zaczęło się od Polski. Ich pierwszy wspólny wypad był na Mazury, ale szybko okazało się, że potrzebują większych wrażeń. W czerwcu Sandra i Adam polecieli do Włoch. Odwiedzili Lombardię, gdzie odpoczywali nad jeziorem Como. Niecały miesiąc później byli już na Rodos. Nie ma wątpliwości, że maksymalnie korzystają ze swojego pierwszego wspólnego lata.

Adam Zaorski - kim jest nowy partner Sandry Kubickiej?

Adam Zaorski to przedsiębiorca związany z branżą technologiczną i fintech. Studiował w Los Angeles, mieszkał w Stanach Zjednoczonych i rozwijał projekty z zakresu nowych technologii oraz e-commerce. Pracował m.in. przy startupach i firmach fintech. Podobnie jak Kubicka chętnie pokazuje ich wspólne chwile w mediach społecznościowych. Modelka podkreśla, że Zaorski ma bardzo dobry kontakt z jej synem.