Kubicka nie czekała długo po rozstaniu z Baronem. Padły zaskakujące słowa

Julita Buczek
2026-05-25 7:35

Sandra Kubicka ponownie zaskoczyła fanów swoim życiem prywatnym. Modelka i influencerka wyznała w najnowszym wywiadzie, że jej serce znów jest zajęte. Po głośnym rozstaniu i rozwodzie z Aleksandrem Baronem celebrytka potwierdziła, że jest obecnie w nowym związku. Jej wypowiedź błyskawicznie obiegła internet i wywołała lawinę komentarzy.

Baron to już przeszłość? Sandra Kubicka potwierdziła nowy związek

O relacji Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona przez wiele miesięcy rozpisywały się media plotkarskie. Ich związek od początku wzbudzał ogromne emocje, a narodziny syna tylko zwiększyły zainteresowanie fanów. Niestety, w marcu ich małżeństwo oficjalnie dobiegło końca. Choć rozwód był szeroko komentowany, byli partnerzy starają się dziś utrzymywać poprawne relacje ze względu na wspólne dziecko. W ostatnich tygodniach widać było, że emocje po rozstaniu powoli opadają, a Sandra coraz częściej skupia się na pracy i nowych projektach. Teraz okazuje się, że w jej życiu pojawił się również ktoś wyjątkowy!

andra Kubicka przerwała milczenie o życiu uczuciowym

Sandra Kubicka udzieliła wywiadu dla "Fight mode", gdzie została zapytana między innymi o wiadomości od mężczyzn, które dostaje na Instagramie. Influencerka przyznała, że wbrew pozorom nie otrzymuje wielu prywatnych wiadomości od facetów. W trakcie rozmowy prowadzący wprost zapytał ją, czy jest obecnie z kimś związana. Odpowiedź celebrytki mogła zaskoczyć wiele osób. Sandra bez wahania przyznała, że jest zakochana i spotyka się z nowym partnerem.

Modelka zdradziła również, że jej ukochany nie należy do zazdrosnych osób i spokojnie podchodzi do jej aktywności w mediach społecznościowych. Jak podkreśliła, większość jej obserwatorów stanowią kobiety, dlatego temat wiadomości od mężczyzn praktycznie nie istnieje w jej codziennym życiu.

Wyznanie Sandry szybko odbiło się szerokim echem w sieci. Wielu internautów było zaskoczonych, że celebrytka tak szybko zdecydowała się otworzyć na nową relację. Inni podkreślają jednak, że po trudnych doświadczeniach każdy ma prawo na nowo układać sobie życie i szukać szczęścia.

Nie, DM-ów nie dostaję prawie w ogóle od facetów - powiedziała Kubicka.

A masz faceta? - dopytywał reporter.

Tak, jestem w związku. Spokojnie, on nie jest w ogóle zazdrosnym typem, poza tym nikt do mnie nie wysyła DM-ów z facetów. Ja mam 98 proc. kobiet obserwujących mnie - przyznała Sandra w rozmowie.

