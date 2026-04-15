Trwa śledztwo ws. wypadku z udziałem Barona. Są nowe informacje o przesłuchaniach

Wypadek pod Warszawą. Aleksander Milwiw-Baron siedział za kierownicą?

W niedzielę, 12 kwietnia w Słomczynie pod Warszawą tuż przed godziną 18:00 doszło do wypadku drogowego. W zdarzeniu brał udział samochód osobowy oraz motocyklista. Według medialnych doniesień, 37-letni motocyklista jechał od strony Konstancina w kierunku Góry Kalwarii, gdy nagle na jego trasie pojawiło się auto. Kierowca samochodu miał nie ustąpić pierwszeństwa motocykliście. W wyniku zdarzenia 37-latek trafił do szpitala.

Ze wstępnych ustaleń wynikało, że domniemanym sprawcą wypadku jest 42-letni kierowca pojazdu marki Jetour. Dzień po zdarzeniu w mediach pojawiła się informacja, według za kierownicą miał zasiadać Aleksander Milwiw-Baron (42 l.). Informacja ta nie została oficjalnie potwierdzona. Wiele wskazuje jednak na członka Afromental. Muzyk nie komentuje medialnych doniesień, a menadżer zespołu nie udziela informacji na ten temat.

Nie udzielam informacji na ten temat, to są prywatne kwestie muzyka - przekazał w rozmowie z portalem TVP3 Warszawa.

Trwa śledztwo ws. wypadku. Kiedy kierowca zostanie przesłuchany?

Według informacji przekazanych przez portal Pudelek, dochodzenie zostało zaklasyfikowane jako śledztwo. Oznacza to, że sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratura. Jest to typowa procedura w przypadku poważniejszych przestępstw drogowych.

Podkomisarz Magdalena Gąsowska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie, w rozmowie z Pudelkiem podkreśliła, że na razie nie wskazują osoby winnej.

Na chwilę obecną nie wskazujemy, kto był sprawcą, a kto osobą poszkodowaną, ponieważ kwestie te będą przedmiotem ustaleń w prowadzonym postępowaniu. Żaden z uczestników zdarzenia nie został jeszcze przesłuchany, nikomu nie przedstawiono również żadnych zarzutów - poinformowała podkom. Magdalena Gąsowska.

Przekazano również, że przesłuchanie kierowcy samochodu ma odbyć się w najbliższych dniach.

