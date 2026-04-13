Przerażające zdjęcia z wypadku pod Warszawą. To Baron potrącił motocyklistę?

Zuzanna Sekuła
2026-04-13 20:22

Pod Warszawą doszło do wypadku drogowego z udziałem motocyklisty i samochodu osobowego. Poszkodowany kierujący jednośladem trafił do szpitala z obrażeniami. Policja informuje, że sprawcą zdarzenia jest 42-letni kierowca auta. Jak podają media, nieoficjalnie chodzi o muzyka Aleksandra Milwiw-Barona z zespołu Afromental. W sieci pojawiły się także zdjęcia z miejsca zdarzenia.

Baron miał spowodować wypadek
Galeria zdjęć 20
Super Express Google News
  • W wypadku pod Warszawą ranny został 37-letni motocyklista i trafił do szpitala.
  • Według wstępnych ustaleń policji kierowca samochodu nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu.
  • Z medialnych doniesień wynika, że za kierownicą auta miał siedzieć znany muzyk, Baron.
  • Policja prowadzi czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia.

Wypadek w Słomczynie pod Warszawą. Motocyklista w szpitalu

Do wypadku doszło w niedzielę, 12 kwietnia 2026 roku, w Słomczynie. Zdarzenie miało miejsce na ulicy Wilanowskiej tuż przed godziną 18. Motocyklista, 37-letni mężczyzna, jechał w kierunku Góry Kalwarii, gdy na jego tor jazdy wjechał samochód osobowy. W wyniku zderzenia doznał obrażeń na tyle poważnych, że został przewieziony do szpitala karetką.

Samochód wymusił pierwszeństwo. Nieoficjalnie: kierowcą miał być Baron

Według ustaleń policji, kierujący samochodem 42-latek nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu motocykliście. Auto, którym się poruszał, to JETOUR. Media łączą go z muzykiem Aleksandrem Milwiw-Baronem z zespołu Afromental. Służby podkreślają jednak, że tożsamość kierowcy nie została oficjalnie potwierdzona.

Policja bada okoliczności wypadku w Słomczynie

- Zgłoszenie otrzymaliśmy po godzinie 18. Kierujący pojazdem marki JETOUR, 42-latek, był badany na zawartość alkoholu. Wynik był negatywny. Doszło do zderzenia z motocyklem marki Yamaha, którym kierował 37-latek. Motocyklista z obrażeniami został przewieziony do szpitala. Na miejscu wykonano czynności i sporządzono dokumentację, prowadzone będą dalsze ustalenia - przekazała podkom. Magdalena Gąsowska z policji w Piasecznie w rozmowie z TVN Warszawa.

Śledczy wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia.

Sonda
Czy byłeś/aś kiedyś świadkiem wypadku?

Galeria zdjęć 5
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYPADEK
MOTOCYKLISTA
BARON