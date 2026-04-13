Śmiertelny wypadek w Łomiankach. Służby zatrzymały uciekinierów. Jest jeden problem

W tragicznym karambolu pod Warszawą zginęły dwie osoby, a kolejna odniosła obrażenia.

Dwaj ujęci przez służby mężczyźni znajdowali się pod silnym wpływem alkoholu, co zablokowało możliwość złożenia przez nich zeznań.

Funkcjonariusze policji pod nadzorem prokuratora gromadzą materiał dowodowy. Kiedy odbędą się przesłuchania?

Śmiertelny karambol w Łomiankach. Dwie osoby nie żyją

Z ustaleń dziennikarzy Radia Eska wynika, że na wtorek zaplanowano przesłuchania dwóch mężczyzn, którzy wpadli w ręce służb po śmiertelnym wypadku w Łomiankach. W potężnym zderzeniu z udziałem aż pięciu samochodów śmierć poniosły dwie osoby, natomiast jeden poszkodowany z obrażeniami trafił do szpitala. Wiadomo, że kierowca jednego z aut uczestniczących w karambolu uciekł z miejsca wypadku. Służby zdołały namierzyć ten wóz po upływie kilku godzin. Zatrzymano dwóch mężczyzn.

Zatrzymani muszą wytrzeźwieć

Najważniejszą kwestią i zarazem przeszkodą dla śledczych jest stan psychofizyczny mężczyzn.

- Z uwagi na fakt, że do zatrzymań doszło we wczesnych godzinach porannych i mężczyźni ci byli pod wpływem alkoholu, niemożliwe było przeprowadzenie jakichkolwiek czynności procesowych w dniu dzisiejszym - powiedział w rozmowie z Radiem Eska prok. Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Sonda Czy jesteś za zaostrzeniem kar dla pijanych i naćpanych kierowców? TAK NIE Nie mam zdania w tej sprawie

Przedstawiciele prokuratury jednoznacznie deklarują, że jakiekolwiek rozmowy z zatrzymanymi ruszą dopiero w momencie, gdy podejrzani wytrzeźwieją. Do tego czasu służby zabezpieczają dowody i pracują nad odtworzeniem przebiegu zdarzeń.

- To, w jakim zakresie te osoby będą przesłuchiwane, uzależnione jest od czynności wykonywanych obecnie przez funkcjonariuszy policji - dodał prokurator.

Wiadomo, że służby cały czas dokładnie badają i poddają szczegółowym oględzinom samochód, którym ujęci mężczyźni zbiegli z miejsca wypadku. Policjanci wyjaśnili też, dlaczego początkowo zataili fakt ucieczki jednego z kierowców- obawiali się po prostu, że zbyt szybkie przekazanie szczegółów mogłoby spłoszyć podejrzanych i utrudnić ich zatrzymanie.