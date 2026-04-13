Motocyklista w szpitalu po wypadku drogowym. Autem miał kierować Baron!

Wypadek w Słomczynie pod Warszawą

Media potwiedzają, że w niedzielę, 12 kwietnia 2026 roku w Słomczynie pod Warszawą doszło do wypadku drogowego. Wydarzyło się to na ulicy Wilanowskiej, tuż przed godziną 18:00. 37-letni motocyklista jechał od strony Konstancina w kierunku Góry Kalwarii, gdy nagle na jego trasie pojawił się samochód osobowy. W wyniku zderzenia mężczyzna doznał obrażeń i został przewieziony karetką do szpitala. Co było powodem wypadku? Z rozmów dziennikarzy z policją wynika, że 42-letni kierowca samochodu osobowego nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo poruszającemu się motocykliście. Kierowcą był znany muzyk. Podobno chodzi o Aleksandra Milwiw-Barona, znanego z zespołu Afromental.

Baron spowodował wypadek?

Kierowca, który spowodował wypadek pod Warszawą, miał prowadzić auto marki JETOUR. To może pokrywać się z informacjami o tym, że tą osobą był Baron. Służby nie potwierdziły tożsamości sprawcy wypadku, ale wszystko wskazuje na członka Afromental.

Zgłoszenie otrzymaliśmy po godzinie 18. Kierujący pojazdem marki JETOUR, 42-latek, badany na zawartość alkoholu z wynikiem negatywnym, zderzył się z motocyklem marki Yamaha, którym kierował 37-latek. Motocyklista został przewieziony z obrażeniami do szpitala. Policjanci sporządzili na miejscu zdarzenia dokumentację i będą prowadzone czynności wyjaśniające w tej sprawie - powiedziała w rozmowie z dziennikarzem TVN Warszawa podkomisarz Magdalena Gąsowska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie.

