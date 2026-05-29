Strażacy walczą z potężnym pożarem na Mazowszu. Czy pogoda im pomoże?

Maria Hędrzak
2026-05-29 11:27

Od czwartku, 28 maja strażacy walczą z ogromnym pożarem lasu w powiecie wołomińskim. Już w piątek zagrożenie pożarowe dla dużej części województwa mazowieckiego pozostaje bardzo wysokie. Jak prezentują się aktualne prognozy pogody dla regionu? Czy warunki atmosferyczne mogą pomóc służbom w prowadzonych działaniach?

Zagrożenie pożarowe lasu wciąż wysokie

Od czwartkowego popołudnia strażacy próbują ugasić gigantyczny pożar, który zajął tereny leśne w powiecie wołomińskim. Na miejscu pracują również policjanci, leśnicy, WOT. Działania wspomagają śmigłowce oraz pięć Dromaderów.

Zgodnie z prognozą na piątek (14:00-16:00), Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada dla znacznej większości kraju wysokie lub bardzo wysokie zagrożenie pożarowe lasu. Na czerwono zaznaczono nie tylko tereny w województwie mazowieckim, ale lokalnie również obszary w województwach: podlaskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, łódzkim, lubelskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim oraz podkarpackim. 

"Niska wilgotność, brak opadów, we wschodniej połowie kraju porywisty wiatr, sprzyjają szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia. Wystarczy chwila nieuwagi - niedopałek, iskra czy ognisko. W lasach zachowaj szczególną ostrożność i stosuj się do komunikatów służb" - podkreślili synoptycy.

Strażacy liczą na brak wiatru. Jaka będzie pogoda na Mazowszu w piątek?

Czy piątkowa pogoda może pomóc w gaszeniu ogromnego pożaru w powiecie wołomińskim? Zgodnie z prognozą IMGW na piątek, w ciągu dnia w województwie mazowieckim zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Słabe, przelotne opady deszczu możliwe będą jedynie na krańcach wschodnich. Termometry wskażą maksymalnie 18-22°C.

"Wiatr na ogół umiarkowany, chwilami słabnący, w porywach do 55 km/h, północno-zachodni i zachodni" - przekazali synoptycy. To właśnie kwestia wiatru stanowi obecnie dla służb kluczowy czynnik, który może znacząco wpłynąć na przebieg akcji gaśniczej.

Strażacy walczą z potężnym pożarem na Mazowszu - zobacz zdjęcia:

