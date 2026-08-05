Kuba Badach wbił szpilkę w Skolima?! Tak skomentował liczbę koncertów i repertuar Króla Latino

Kim jest Skolim?

Konrad Skolimowski, urodzony w 1996 roku w Łukowie, zaczynał swoją karierę w branży rozrywkowej od aktorstwa. Największy rozgłos telewizyjny przyniosła mu rola Patryka Jezierskiego w popularnym serialu „Barwy Szczęścia”. Ponadto epizodycznie występował w takich produkcjach jak „Korona królów” czy „Dziewczyny ze Lwowa”.

Prawdziwy przełom w jego karierze nastąpił jednak wtedy, gdy zdecydował się postawić na muzykę. Kluczowym momentem okazał się utwór „Wyglądasz idealnie”, który wygenerował setki milionów odsłon w internecie. Jego pozycję na scenie umocniły kolejne piosenki, w tym „Temperatura” i „Kiss me baby”. Obecnie utwory Skolima można regularnie usłyszeć w ogólnopolskich stacjach radiowych, a sam artysta nagrywa wspólne kompozycje z czołowymi postaciami polskiej sceny muzycznej, takimi jak Justyna Steczkowska czy Blanka.

Poza działalnością artystyczną Skolimowski prężnie rozwija swoje przedsiębiorstwa. Wokalista posiada m.in. własną stację benzynową, autorską markę perfum oraz obiekt noclegowy położony w Międzyzdrojach. W życiu prywatnym piosenkarz bardzo ceni sobie prywatność i dba o spokój swoich bliskich, skupiając się na wychowywaniu dwóch synów.

The Voice of Poland: Kuba Badach o konflikcie ze Szpakiem i teściowej - Jolancie Kwaśniewskiej

Kuba Badach wprost o Skolimie

Kuba Badach w rozmowie z Plotkiem ogólnie mówił o muzyce, "The Voice of Poland" i sporej liczbie koncertów wśród artystów. Dziennikarka postanowiła pociągnąć go za język i dopytać o Skolima, szczególnie w kontekście jego sporego koncertowania. Badach na początku się zmieszał, ale postanowił skomentować ten temat.

- Wydaje mi się, że poziom skomplikowania jego utworów nie jest na tyle wysoki, żebym weryfikował te kryteria, o których powiedziałem przed chwilą. Uważam, że to nie są rzeczy na tyle trudne, żeby... Powiem może inaczej - Zbigniew Wodecki zwykł mawiać, że koncerty to grał Paderewski, my gramy chałtury - powiedział Badach.