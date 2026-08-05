Mija dekada od ostatniego występu Rihanny w Polsce. Na Narodowym bawiły się tłumy gwiazd

Rihanna w Polsce 2016

Rihanna ma swoje stałe miejsce w historii popkultury jako jedna z najpotężniejszych postaci sceny muzycznej. Jej wielkie przeboje, w tym "Umbrella", "We Found Love" czy "Diamonds", zdobyły szczyty list przebojów pod każdą szerokością geograficzną. Artystka od pierwszych dni kariery mogła liczyć na ogromne wsparcie fanów w Polsce. Przez lata odwiedziła nasz kraj cztery razy. Swój ostatni koncert dla polskiej publiczności dała 5 sierpnia 2016 roku na warszawskim PGE Narodowym. Do dziś pozostaje to najpotężniejszym wydarzeniem z jej udziałem w Polsce. Fani zgromadzeni pod sceną nie mogli przewidzieć, że po zakończeniu promocji albumu "Anti" i wielkiej trasy koncertowej, gwiazda w zasadzie odetnie się od tworzenia nowej muzyki. Zamiast tego skupiła się na biznesie, budując imperium kosmetyczne i modowe, a w życiu osobistym postawiła na macierzyństwo. W związku z 10. rocznicą tego historycznego występu przypominamy, które polskie gwiazdy bawiły się w pierwszych rzędach podczas "Anti World Tour".

Mija 10 lat od koncertu Rihanny w Polsce na PGE Narodowym

To było wydarzenie, o którym mówiło się jeszcze długo! Rihanna zaprezentowała się na scenie PGE Narodowego w Warszawie 5 sierpnia 2016 roku. Wokalistka była wtedy w trakcie trasy promującej krążek "Anti", który przyniósł takie superhity jak "Work" czy "Love On The Brain". Ten, jak się później okazało, pożegnalny polski koncert Barbadoski przyciągnął prawdziwe tłumy rodzimych celebrytów, zaczynając od gwiazd estrady, na twórcach internetowych kończąc. Swoją obecnością na trybunach i płycie chętnie chwalili się w mediach społecznościowych między innymi Dawid Kwiatkowski, Maffashion oraz Jessica Mercedes.

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