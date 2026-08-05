Co dalej z hitem Netflixa? Sprawdziliśmy, czy powstanie czwarty sezon "1670"

Nowe odcinki "1670" trafiły na platformę Netflix zaledwie dwanaście miesięcy po premierze poprzedniej serii. Fani mają już za sobą najnowszą odsłonę, więc w sieci naturalnie pojawiają się liczne spekulacje o ewentualnym czwartym sezonie. Jakie są szanse, że powstanie?

3. sezon serialu "1670" na Netflix. Co czeka rodzinę Adamczewskich?

Najnowsze epizody "1670" ruszają z kopyta tuż po uroczystych Dożynkach Królewskich zorganizowanych w słynnej Adamczysze. Całą wieś ogarnia niepokojąca choroba poszlachecka, na co wpływ miał dramatyczny pożar biblioteki trawiący wszystkie akty nadania herbów oraz bolesne ujawnienie prawdy o korzeniach Jana Pawła. Kryzys wizerunkowy dotyka niemal wszystkich domowników. Zofia cierpi z powodu syndromu pustego gniazda, próbując zagłuszyć samotność głośnym śpiewaniem gorzkich żali w pustym dworku. Jakub z kolei wyrusza na podbój Warszawy, gdzie wielkomiejskie życie kusi go świeżymi możliwościami biznesowymi. Natomiast Aniela powraca w rodzinne strony, by otworzyć wymarzoną szkołę dla niższych warstw społecznych i wreszcie pomyśleć o własnych potrzebach.

"1670". Jak dobrze pamiętasz 1. sezon polskiego hitu? Pytanie 1 z 12 Kim w serialu jest Aniela? Żoną Jana Pawła Córką Jana Pawła Chłopką Następne pytanie

- Trzeci rozdział losów bohaterów "1670" jest mroczniejszy niż poprzedni, przez co bardziej zbliżony klimatem do pierwszego sezonu. I chociaż wracamy do tej naszej Adamczychy, błotnistej, szarej, to akcja zabiera nas w różne miejsca - Warszawa, dwory królewskie, plenery. Trzeci sezon, wraz z całym bogactwem nowych wydarzeń, postaci i zwrotów akcji, maluje panoramę świata serialu w znacznie szerszej perspektywie - mówi Kordian Kądziela, jeden z reżyserów "1670".

Lokalni chłopi wykazują tymczasem coraz większy niepokój i zamiast szykować się do zbliżających się wielkimi krokami żniw, zaczynają po cichu planować poważny bunt. Dotychczasowy, pozornie nienaruszony porządek zaczyna się chwiać, a wielu widzów zastanawia się nad możliwym rozłamem w rodzie Adamczewskich. Fani poszukują odpowiedzi na pytania o to, czy zwykły chłop dotrze na Księżyc, jak potoczą się skomplikowane losy Anieli i Macieja, jakie kolejne intrygi uknuje Andrzej oraz gdzie w tym całym zamieszaniu nagle odnajdzie się Bogdan. Serwis Radia Eska opublikował już recenzję trzeciego sezonu, w której autorka uprzedza widzów przed nadejściem dość posępnych wieści dla głównych bohaterów.

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Czy powstanie 4. sezon "1670"?

Obecnie przedstawiciele platformy Netflix nie puszczają pary z ust w kwestii formalnego zamówienia nowych odcinków. Trudno jednak wyobrazić sobie rezygnację z tak niezwykle opłacalnego formatu, który nieustannie zyskuje ogromną popularność na zagranicznym TikToku. Trzecia seria bez cienia wątpliwości przyciągnie przed ekrany gigantyczne tłumy widzów, co powinno ostatecznie przypieczętować losy komedii. Twórcy pozostawili sobie ogromną liczbę otwartych wątków do pociągnięcia, dlatego wierni fani rodziny Adamczewskich najprawdopodobniej doczekają się ogłoszenia czwartej odsłony w całkiem niedalekiej przyszłości.

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