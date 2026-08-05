Grzywna dla gwiazdora. Luksusowe auto sprzed lat wpędziło Eda Sheerana w kłopoty

Ekskluzywne pojazdy z przeszłości cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród zamożnych osobistości oraz pasjonatów motoryzacji. Do grona właścicieli takich unikatów należy Ed Sheeran, który jako Brytyjczyk z krwi i kości zdecydował się na zakup kultowego samochodu Aston Martin. Natychmiast zlecił też jego odrestaurowanie. Piosenkarz z pewnością nie przypuszczał, że ta inwestycja sprowadzi na niego kłopoty z prawem, wynikające z nieopłacenia ubezpieczenia.

Ed Sheeran kupił luksusowy Aston Martin

Brakuje dokładnych informacji na temat zakupu kultowego auta, jednak wiadomo, że artysta nabył model Astona Martina wyprodukowany w 1966 roku. 60-letni zatem samochód znajduje się formalnie w jego rękach od co najmniej pięciu lat, ale od tego czasu przechodzi kompleksową renowację w profesjonalnym warsztacie Aston, zlokalizowanym w Durham. Celem jest konwersja na napęd elektryczny. Mimo że od 2021 roku pojazd był wyłączony z ruchu drogowego, prace modernizacyjne wcale nie zwolniły piosenkarza z obowiązku posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej.

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Sąd wymierzył karę, gwiazdor mówi o "administracyjnym nieporozumieniu"

Według informacji przekazanych przez brytyjskie media, sąd w Bradford nałożył na 35-letniego piosenkarza finansową grzywnę. Ed Sheeran musi uregulować karę w wysokości 666 funtów, do której doliczono 366 funtów tytułem kosztów procesowych. W swoim pisemnym stanowisku artysta argumentował, że od 2021 roku auto nieprzerwanie znajdowało się na terenie warsztatu i nie wyjechało na publiczne drogi. Całą sprawę określił jako nieporozumienie, błędnie zakładając, że ubezpieczenie pojazdu leżało w gestii firmy dokonującej jego naprawy.

Muzyk dodał także, że nie dotarło do niego pismo informujące o możliwości uiszczenia mandatu i uniknięcia sprawy w sądzie. Zadeklarował, że gdyby tylko odebrał taką korespondencję, natychmiast opłaciłby należność i "nie marnował czasu sądu". Zgodnie z ustaleniami BBC News, Sheeran dołączył do grona 1450 kierowców, którzy w minionym tygodniu zostali ukarani za podobne przewinienia na terenie Anglii i Walii.

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