Michał Szpak podbije zagraniczny rynek. Współpraca z BTS na horyzoncie?

Michał Szpak zdradził wielki plan. Chce śpiewać dla całego świata

Michał Szpak od lat należy do grona najbardziej charakterystycznych polskich wokalistów. Ma na koncie liczne sukcesy, wierne grono fanów i koncerty w całym kraju. Czy to oznacza, że osiągnął już wszystko? Okazuje się, że nie. Artysta przyznaje, że jego ambicje sięgają znacznie dalej, a jednym z największych marzeń pozostaje zaistnienie na międzynarodowej scenie muzycznej.

Zobcz też: Michał Szpak ocenił duet Steczkowskiej i Skolima. Padły mocne słowa!

Michał Szpak i BTS razem na scenie? Ta odpowiedź daje do myślenia

W rozmowie z "Super Expressem" Michał Szpak został zapytany, czy rozważał rozwijanie swojej kariery poza granicami Polski. Jak przyznał, taka myśl towarzyszy mu od dawna, jednak doskonale wie, że przebicie się na zagranicznych rynkach wymaga ogromnej pracy i cierpliwości.

Szpak zdradził jednak, że już teraz zdobywa doświadczenia poza Polską. Jak podkreślił, część swoich ostatnich utworów nagrywał za granicą i zamierza kontynuować tę drogę. Wokalista nie ukrywa, że marzenie o międzynarodowej karierze wciąż pozostaje aktualne. Liczy, że w przyszłości uda mu się dotrzeć do słuchaczy także poza Polską.

Oczywiście, że tak tylko, ale to nigdy nie jest takie proste. Jednak każdy rynek ma swoją specyfikację i każdy rynek przede wszystkim traktuje dobrze swoich artystów rodzimych, bo tam jest główne miejsce dla nich, w związku z tym to nie jest takie proste. Wiele ostatnich numerów ostatnich poza granicami naszego kraju i na pewno nie będzie to koniec tej przygody. Zupełnie inne podejście do muzyki. Zawsze jest to fajne, świeże spojrzenie na temat tworzenia tej przestrzeni muzycznej i na pewno sobie tego nie będę odbierał. Oczywiście, że każdy o tym marzy, żeby dostać się na rynek zagraniczny. I mam nadzieję, że to będzie wkrótce do spełnienia po prostu - mówi "Super Expressowi" Michał Szpak.

Zobacz też: Doda w samym staniku, Maryla Rodowicz niczym różowy ptak. Gwiazdy dały popis na koncercie Lata z Radiem i Telewizją Polską - ZDJĘCIA

Podczas rozmowy pojawił się również temat K-popu, który od kilku lat jest jednym z największych muzycznych fenomenów na świecie. Zapytany, czy byłby gotów zmienić stylistykę i nagrać utwór z koreańskimi gwiazdami, Michał Szpak nie krył zainteresowania takim pomysłem.

Byłoby to na pewno coś niezwykłego. Myślę, że to byłoby fajne, bo to jest jednak taka muzyka, która jest na pograńczu popu... albo może tak... jest na pograńczu wielu gatunków muzycznych, ale głównie z nurtu popu. I jest to bardzo przyjemne dla ucha - mówi nam Michał.

Na koniec padło pytanie, które z pewnością spodoba się fanom azjatyckiej muzyki. Czy gdyby z propozycją współpracy zgłosili się członkowie BTS, powiedziałby "tak"? Odpowiedź była krótka, ale wymowna.

Oczywiście! Czekam! - powiedział na zakończenie artysta.

Rozmawiała Julita Buczek

Zobacz też: Michał Szpak ma nietypowy lęk. Przyznał się do tego przed kamerą

Zobacz naszą galerię: Czy nowa władza zagraża wolności? Michał Szpak nie ma wątpliwości!

16

Sonda W jakiej fryzurze Machał Szpak wygląda najlepiej? W długich, naturalnych lokach. W wyprostowanych pasmach. W luźnym koku. W krótko ściętych.