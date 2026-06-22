Michał Szpak ma nietypowy lęk. Przyznał się do tego przed kamerą

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-06-22 12:24

Michał Szpak to jedna z największych ikon polskiej muzyki. Charyzmatyczny wokalista nie ukrywa swoich poglądów przed całym światem. Podczas jednego z wywiadów przyznał, że ma jeden lęk związany z życiem. To wyznanie zaskoczy nie tylko jego fanów. O co chodzi?

Michał Szpak na przestrzeni lat 

Michał Szpak to polski wokalista wykonujący muzykę z pogranicza popu i rocka, który ogólnokrajową rozpoznawalność zdobył w 2011 roku, zajmując drugie miejsce w pierwszej edycji programu „X Factor”.

Wiosną 2016 roku Michał Szpak wystartował w Krajowych Eliminacjach z utworem „Color of Your Life”. Choć murowaną faworytką fanów i bukmacherów była wtedy Margaret z hitem „Cool Me Down”, Szpak zmiażdżył konkurencję w głosowaniu widzów i to on pojechał do Sztokholmu. Na Eurowizji zajął 8. miejsce - zachwycił widzów, ale u jury poległ. Regularnie zasiada w fotelu jurora w "The Voice of Poland". Dwa razy wygrał program z uczestnikiem: z Martą Gałuszewską oraz Krystianem Ochmanem. W pozostałych edycjach jego uczestnicy zajmowali drugie miejsce. 

Poza działalnością muzyczną Szpak wzbudza zainteresowanie wizerunkiem scenicznym, czerpiącym z estetyki glam rocka lat 80., charakteryzującym się krzykliwymi strojami, mocnym makijażem oraz pomalowanymi paznokciami.

Michał Szpak i jego lęk 

Michał Szpak często odważnie mówi o swoich poglądach. Jak zaznacza - nie wstydzi się tego, co myśli na konkretne tematy. Dziennikarka Kozaczka postanowiła go zapytać o swoją przyszłość w kontekście emerytur dla artystów. Michał postanowił jednak wszystko uogólnić. Ma większy lęk. 

- Ja nie wiem, czy jestem spokojny o przyszłość całego świata, co dopiero o swoją przyszłość. W związku z tym, chrońmy siebie i chrońmy przede wszystkim to, co dzieje się wokół nas i planety, żeby nie było destrukcji, zanim my będziemy starzy po prostu - powiedział Szpak.

Ta odpowiedź zaskoczyła nie tylko dziennikarkę, ale również fanów. Michał Szpak jednak rzadko komentował tematy ekologiczne. A tu się okazuje, że są one dla niego niezwykle ważne! 

Michał Szpak: "Wbrew pozorom jestem bardzo konserwatywny"
Wokalista Michał Szpak w skórzanej, bordowej kamizelce i spodniach z długimi, siwymi włosami i charakterystycznym wąsem, trzymający mikrofon podczas występu. Artysta, znany ze swojego wizerunku scenicznego, opowiedział o swoim lęku, o czym przeczytasz na naszym portalu.
Galeria zdjęć 22
Sonda
Słuchacie twórczości Michała Szpaka?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MICHAŁ SZPAK