Michał Szpak ma nietypowy lęk. Przyznał się do tego przed kamerą

Michał Szpak na przestrzeni lat

Michał Szpak to polski wokalista wykonujący muzykę z pogranicza popu i rocka, który ogólnokrajową rozpoznawalność zdobył w 2011 roku, zajmując drugie miejsce w pierwszej edycji programu „X Factor”.

Wiosną 2016 roku Michał Szpak wystartował w Krajowych Eliminacjach z utworem „Color of Your Life”. Choć murowaną faworytką fanów i bukmacherów była wtedy Margaret z hitem „Cool Me Down”, Szpak zmiażdżył konkurencję w głosowaniu widzów i to on pojechał do Sztokholmu. Na Eurowizji zajął 8. miejsce - zachwycił widzów, ale u jury poległ. Regularnie zasiada w fotelu jurora w "The Voice of Poland". Dwa razy wygrał program z uczestnikiem: z Martą Gałuszewską oraz Krystianem Ochmanem. W pozostałych edycjach jego uczestnicy zajmowali drugie miejsce.

Poza działalnością muzyczną Szpak wzbudza zainteresowanie wizerunkiem scenicznym, czerpiącym z estetyki glam rocka lat 80., charakteryzującym się krzykliwymi strojami, mocnym makijażem oraz pomalowanymi paznokciami.

Michał Szpak i jego lęk

Michał Szpak często odważnie mówi o swoich poglądach. Jak zaznacza - nie wstydzi się tego, co myśli na konkretne tematy. Dziennikarka Kozaczka postanowiła go zapytać o swoją przyszłość w kontekście emerytur dla artystów. Michał postanowił jednak wszystko uogólnić. Ma większy lęk.

- Ja nie wiem, czy jestem spokojny o przyszłość całego świata, co dopiero o swoją przyszłość. W związku z tym, chrońmy siebie i chrońmy przede wszystkim to, co dzieje się wokół nas i planety, żeby nie było destrukcji, zanim my będziemy starzy po prostu - powiedział Szpak.

Ta odpowiedź zaskoczyła nie tylko dziennikarkę, ale również fanów. Michał Szpak jednak rzadko komentował tematy ekologiczne. A tu się okazuje, że są one dla niego niezwykle ważne!

Michał Szpak: "Wbrew pozorom jestem bardzo konserwatywny"

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