Absolutnie nie zapomnij zrobić tego z borówką amerykańską, gdy ta skończy owocowanie. Gdy zbierzesz ostatnie owoce zaczyna się już kolejny sezon! Ważny zabieg dla borówki amerykańskiej

Koniec zbiorów borówki amerykańskiej to dopiero początek kluczowej pielęgnacji, która decyduje o przyszłorocznym, obfitszym plonie.

Intensywnie podlewaj krzewy, najlepiej deszczówką, i ściółkuj podłoże igłami, by zapewnić im optymalne warunki do rozwoju pąków.

Sprawdź, jakie proste zabiegi po owocowaniu, w tym cięcie sanitarne, gwarantują, że za rok Twoje borówki obsypią się rekordową ilością owoców!

Gdy borówka amerykańska skończy owocowanie zrób z nią to! Dzięki temu za rok będzie owoców jeszcze więcej

To zdecydowanie najpopularniejszy krzew owocowy w Polsce. To właśnie nasz kraj odpowiada za 1/3 całej produkcji w Europie. Borówka amerykańska jest drugim po jabłkach polskim owocem pod względem wartości eksportu. Wiele osób wybiera borówkę amerykańską do ogrodu z uwagi na jej niskie wymagania i stosunkowo łatwą pielęgnację.

Lato czas, gdy krzewy borówki amerykańskiej zaczynają dojrzewać. To właśnie teraz trwa szczyt sezonu zbiorów. Owoce borówki amerykańskiej świetnie sprawdzą się do owsianek, jogurtów, a także jako zamiennik jagód w wypiekach. Borówkę amerykańską można mrozić.

Nie każdy zdaje sprawę, że koniec sezonu zbiorów wcale nie oznacza końca pielęgnacji. Już teraz krzew zaczyna przygotowania do kolejnego roku zbiorów. Borówka amerykańska zaczyna się szykować do zimy, a także już teraz związuje pąki na przyszły sezon. W okresie po owocowaniu, krzew potrzebuje szczególnej opieki. Bardzo ważne jest regularne podlewania (zwłaszcza w upały). Krzew ten ma płytki system korzeniowy i jest bardzo wrażliwy na przestoje w dostępie do wody. Borówka amerykańska źle znosi susze i trzeba pamiętać o jej regularnym podlewaniu. Bardzo ważne jest, aby nie dopuścić do całkowitego wyschnięcia podłoża. Jeden krzew potrzebuje nawet około 10 litrów wody. Ważne jest nie tylko samo podlewanie, ale także rodzaj wody. Eksperci wskazują, że najlepiej sprawdzi się deszczówka, która nie wpływa na pH gleby. Należy bowiem pamiętać, że borówka amerykańska najlepiej rośnie w kwaśnym podłożu. Po zbiorach możesz wokół korzeni borówki rozłożyć warstwę ściółki z igieł. Nie tylko będzie ona zatrzymywać wodę w glebie, ale również delikatnie zakwaszać podłoże.

Czy borówkę amerykańską przycina się po sezonie?

Ogrodnicy wskazują, że borówka amerykańska nie wymaga cięcia po zbiorach. Dopuszczalne jest natomiast cięcie sanitarne, czyli pozbycie się starych i chorych pędów. Dzięki temu krzew nie będzie narażony na działanie chorób grzybowych i nie będzie tracić energii na utrzymanie niepotrzebnych pędów. Pamiętaj, by do przycinania borówki amerykańskiej zawsze używać zdezynfekowanego sekatora. W ten sposób unikniesz przenoszenia bakterii na zdrowy krzew.

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