Podlewam tym borówki 2 razy w miesiącu. W lipcu krzaczki zasypują się owocami. Naturalny nawóz do borówki amerykańskiej

Podlewam tym borówki 2 razy w miesiącu. W lipcu krzaczki zasypują się owocami

Uprawa borówki amerykańskiej staje się w Polsce coraz popularniejsza. Wiele osób decyduje się hodować krzaczki w przydomowym ogrodzie, aby móc latem rozkoszować się tymi przepysznymi owocami. I choć borówki nie są roślinami zbyt wymagającymi w uprawie, to należy oczywiście zapewnić im nawodnienie, odpowiednie stanowisko, ale przede wszystkim regularnie je nawozić. Znajomy ogrodnik w zdradził mi rok temu przepis na naturalny nawóz do borówki amerykańskiej. Dzięki temu w lipcu krzaczki zasypały się owocami. Wszystko dlatego, że borówki lubią kwaśną glebę. Wyciskam sok z jednej cytryny i wlewam go do 10 litrów wody. Tak przygotowaną odżywką podlewam borówkę amerykańską dwa razy w miesiącu, zachowując regularne odstępy czasowe. Sok z cytryny znakomicie zakwasza glebę w okolicy krzaczków.

Uprawa borówki amerykańskiej. Co lubi borówka?

Kluczową zasadą w uprawie borówki amerykańskiej jest zadbanie o odpowiednią kwaśność gleby. Dlatego wiosną, zanim zaczniemy nawozić borówki, najpierw zadbajmy o zakwaszenie gleby. Tu pomoże domowa mikstura z kwaskiem cytrynowym. Wsyp jedną łyżkę kwasku cytrynowego na 10 litrów wody, dokładnie zamieszaj i podlej ziemię w okolicy borówek.