Wystarczy położyć to na dnie kosza na śmieci. Nieprzyjemny zapach zniknie nawet w upały

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-08-07 8:47

W okresie letnim domowe pojemniki na odpady często stają się źródłem uciążliwych zapachów. Wysokie temperatury znacząco przyspieszają procesy rozkładu resztek pokarmowych, co skutkuje szybkim powstawaniem nieprzyjemnej woni. Niestety, nawet systematyczne opróżnianie kosza, zwłaszcza tego używanego w kuchni wielokrotnie w ciągu dnia, nie zawsze rozwiązuje ten problem.

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Autor: Oleg Opryshko/ Shutterstock
  • Gorące dni sprzyjają szybkiemu rozkładowi resztek organicznych, przez co domowe pojemniki na odpady generują wyjątkowo mocne i drażniące zapachy.
  • Samo regularne wyrzucanie śmieci to często za mało, by pozbyć się uciążliwej woni, dlatego warto sięgnąć po dodatkowe sposoby na zachowanie czystości.
  • Wystarczy użyć powszechnego w kuchni produktu, który świetnie sprawdzi się jako domowy środek pochłaniający wilgoć i redukujący smród z kosza.
  • Zastosowanie tej prostej metody na dnie pojemnika, wsparte systematycznym myciem, znacznie podnosi komfort, jednak nie zwalnia z obowiązku dbania o podstawową higienę.

Smród wydobywający się z pojemnika na śmieci bywa wyjątkowo trudny do zniesienia w gorące dni. Ciepło tworzy idealne warunki dla namnażania się bakterii i przyspiesza gnicie resztek organicznych. Z tego powodu ważne jest nie tylko częste opróżnianie, ale też dbanie o higienę samego kosza. W takich sytuacjach świetnie sprawdzi się prosty, domowy sposób, który zredukuje wilgoć i pochłonie część niechcianych zapachów.

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Jak usunąć nieprzyjemny zapach z kosza na śmieci?

Do pozbycia się problemu nie są potrzebne drogie, specjalistyczne środki chemiczne. Wystarczy sięgnąć po produkt, który większość z nas przechowuje w kuchennych szafkach, a który doskonale sprawdza się podczas domowych porządków. Należy jedynie umieścić jego niewielką porcję na dnie pojemnika, bezpośrednio pod workiem na odpady.

Czyszczenie kosza na śmieci z użyciem sody oczyszczonej

Tym niezawodnym środkiem jest soda oczyszczona. Wystarczy wysypać około 2-3 łyżek proszku na dno wcześniej umytego i osuszonego pojemnika, a dopiero potem założyć worek. Soda świetnie radzi sobie z pochłanianiem zapachów i wilgoci, dzięki czemu woń z kosza będzie znacznie słabsza. Dodatkowo, w przypadku nieszczelności worka, proszek wchłonie płyny, które inaczej zanieczyściłyby pojemnik. Najlepiej wymieniać sodę podczas każdego wyrzucania śmieci lub w momencie, gdy wyraźnie nasiąknie wilgocią.

Warto pamiętać o regularnym myciu kosza przy użyciu ciepłej wody z dodatkiem detergentu i jego dokładnym suszeniu przed ponownym użyciem. Jeśli chodzi o resztki jedzenia, dobrze jest szczelnie je zawijać i częściej wynosić w upalne dni. Trzeba mieć na uwadze, że soda nie zneutralizuje każdego smrodu i nie zastąpi podstawowej czystości. W przypadku pojawienia się pleśni, wycieków czy bardzo silnego odoru, niezbędne jest porządne umycie całego kosza.

Zastosowanie sody to łatwy sposób na ograniczenie uciążliwych zapachów, szczególnie w sezonie letnim. Podstawą pozostaje jednak systematyczne opróżnianie i czyszczenie pojemnika na śmieci. Wówczas soda oczyszczona stanowić będzie doskonałe uzupełnienie codziennej higieny.

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