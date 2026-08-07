"Klara. Rewolucja" w HBO Max. Harmonogram premier i data finału 2. sezonu

Tytułowa Klara znów na ekranach! Dzisiejszy dzień to premiera drugiego sezonu polskiego serialu w HBO Max. Kontynuacja, opatrzona podtytułem "Rewolucja", ponownie zgromadziła doborową obsadę, w której znaleźli się m.in. Izabela Kuna, Katarzyna Warnke czy Adam Woronowicz. Twórcy zapowiadają solidną dawkę śmiechu, która może doprowadzić widzów do łez.

"Klara. Rewolucja" – o czym opowiada 2. sezon?

Nowa seria to mieszanka słodyczy z goryczą. Życie Klary wywraca się do góry nogami za sprawą powrotu marnotrawnego ojca, Władysława. Dodatkowo u jej progu zjawia się Aleks, który w imię miłości postanowił zaryzykować wszystko. Codzienność Klary, jak i Gerarda, staje się istnym chaosem, a sytuacja w mieszkaniu zaczyna wymykać się spod kontroli. Nową drogę życiową obiera wyzwolony Wojciech, wspierany przez Sebastiana, ortopedę ze szpitala. Z kolei Wronka, szukając szczęścia, natrafia na… raka. Nadchodzące zmiany to prawdziwa rewolucja, która nie obędzie się bez ofiar.

PRZECZYTAJ TEŻ: Naczelny skandalista znów szokuje. "Strzępy" rozkochają w sobie fanów kiczowatych zbrodni

"Klara. Rewolucja" – start w HBO Max z pierwszym odcinkiem

Początek 2. sezonu to szok dla głównej bohaterki, wywołany wizytą ojca. Zaskoczona Klara anuluje podróż z Nikosem i szuka oparcia wśród bliskich. Wsparciem służą jej Wronka, Wojtek oraz Aleks, choć ten ostatni również zmaga się z własnymi, niebagatelnymi problemami. Trudności w godzeniu życia rodzinnego z romansem to nie koniec jego zmartwień – ktoś dybie na jego życie. Informacja o powrocie męża trafia do Ali, wywołując u niej kryzys psychiczny. Bohaterka zastanawia się, jak spojrzy w oczy córce. Klara, rzucona w wir nowych wydarzeń, musi opanować rosnące emocje, co okazuje się nie lada wyzwaniem.

"Klara. Rewolucja" – harmonogram i data finału 2. sezonu

Kolejne epizody "Klary. Rewolucji" w HBO Max będą dostępne co piątek. Cały sezon składa się z ośmiu odcinków. Rozpoczęta 7 sierpnia seria zakończy się pod koniec września. Szczegółowa rozpiska dat premier prezentuje się następująco:

"Klara. Rewolucja", 1. odcinek – 7 sierpnia,

"Klara. Rewolucja", 2. odcinek – 14 sierpnia,

"Klara. Rewolucja", 3. odcinek – 21 sierpnia,

"Klara. Rewolucja", 4. odcinek – 28 sierpnia,

"Klara. Rewolucja", 5. odcinek – 4 września,

"Klara. Rewolucja", 6. odcinek – 11 września,

"Klara. Rewolucja", 7. odcinek – 18 września,

"Klara. Rewolucja", 8. odcinek – 25 września.

PRZECZYTAJ TEŻ: Kultowy serial lat 90. Jak po 30 latach wyglądają gwiazdy "Matek, żon i kochanek"?

"Klara. Rewolucja" – kto w obsadzie?

Drugi sezon "Klary" to powrót dobrze znanych twarzy: Izabeli Kuny, Adama Woronowicza, Katarzyny Warnke, Iwony Bielskiej, Piotra Adamczyka oraz Eryka Kulma. Ekipę zasilili także nowi aktorzy – Aleksandra Konieczna, Joachim Lamża i Bartosz Porczyk. Oprócz stałej obsady w epizodycznych rolach wystąpią m.in. Janusz Chabior, Magdalena Stużyńska, Jerzy Schejbal, Maria Mamona, Marta Malikowska, Katarzyna Zawadzka, Stefan Gorski i Pavlos Kourtidis.

Najpopularniejsze polskie seriale ostatnich lat – jak dobrze je znasz? Pytanie 1 z 10 “Informacja zwrotna” to adaptacja książki autorstwa… Remigiusza Mroza Harlana Cobena Jakuba Żulczyka Szczepana Twardocha Następne pytanie