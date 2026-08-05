Meduza zabiła dziecko na wakacjach! 13-latek tylko wszedł do wody

13-latek zmarł po spotkaniu z groźną meduzą. Tragedia na plaży w Tajlandii

Tragiczne wydarzenia rozegrały się na plaży Ban Fai Tha w prowincji Nakhon Si Thammarat na południu Tajlandii. Jak informuje ThaiExaminer.com, 13-letni Nanthaphat Boonplod zmarł po użądleniu przez niebezpieczną meduzę podczas kąpieli w morzu.

Do tragedii doszło 1 sierpnia po zakończeniu charytatywnego turnieju piłkarskiego. Po meczu około 20 dzieci weszło do wody, aby się ochłodzić. Chłopcy kąpali się zaledwie około 10 metrów od brzegu.

Nagle 13-latek zaczął wołać o pomoc. Jego kolega, który ruszył na ratunek, opowiadał później, że wokół chłopca pływały trzy lub cztery meduzy. Po chwili nastolatek stracił przytomność.

Pomóc próbowały także inne osoby. Dwóch kolegów chłopca oraz mieszkaniec okolicy zostali również poparzeni przez meduzy. Na szczęście ich obrażenia nie były groźne i po udzieleniu pomocy wrócili do zdrowia.

Na miejscu znajdowała się karetka zabezpieczająca imprezę sportową. Ratownicy szybko rozpoczęli akcję i przewieźli chłopca do szpitala w Sichon. Mimo wysiłków lekarzy nie udało się go uratować.

Wcześniej nie odnotowano w tej okolicy śmierci po kontakcie z meduzą

Według informacji przekazanych przez ThaiExaminer.com na ciele nastolatka znaleziono ślady poparzeń na klatce piersiowej, szyi i rękach. Chłopiec był uznawany za utalentowanego piłkarza i zdobywał nagrody w lokalnych rozgrywkach młodzieżowych.

Mieszkańców zaskoczył czas pojawienia się niebezpiecznych meduz. Zwykle są one spotykane w tym rejonie dopiero w listopadzie. Tym razem pojawiły się już na początku sierpnia. Lokalni przedstawiciele władz podkreślają również, że wcześniej nie odnotowano w tej okolicy śmierci po kontakcie z meduzą.

Po tragedii służby ponownie zaapelowały do mieszkańców i turystów o zachowanie szczególnej ostrożności podczas kąpieli w morzu. Plaże w regionie są teraz dokładniej monitorowane, a odwiedzający proszeni są o zwracanie uwagi na ostrzeżenia przed wejściem do wody.

Czym są kostkowce?

Kostkowce (Cubozoa) to gromada parzydełkowców, do której należą jedne z najbardziej niebezpiecznych meduz na świecie. Swoją nazwę zawdzięczają charakterystycznemu kształtowi, który ma kształt zbliżony do kostki. Występują głównie w ciepłych wodach Oceanu Spokojnego i Indyjskiego, szczególnie u wybrzeży Australii, Tajlandii, Filipin i Malezji.

Najbardziej znanym przedstawicielem tej grupy jest meduza morska zwana osą morską (Chironex fleckeri). Jej jad należy do najsilniejszych. Zawiera toksyny, które mogą uszkadzać układ nerwowy, serce i skórę. W ciężkich przypadkach mogą doprowadzić do zatrzymania krążenia nawet w ciągu kilku minut od użądlenia.

Kostkowce mają przezroczyste ciało, dlatego bardzo trudno zauważyć je w wodzie. Z każdego rogu ich dzwonu zwisają długie czułki pokryte milionami komórek parzydełkowych. Nawet krótkie dotknięcie czułka może spowodować silny ból i poważne obrażenia.

Choć śmiertelne przypadki są rzadkie, kostkowce od lat uznawane są za jedne z najbardziej niebezpiecznych zwierząt morskich. Dlatego osoby wypoczywające w tropikach powinny zawsze zwracać uwagę na ostrzeżenia służb i unikać kąpieli tam, gdzie pojawiają się informacje o obecności tych meduz.

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13-year-old boy died on Saturday, August 1, in Nakhon Si Thammarat after being stung by a lightning jellyfish while taking a swimhttps://t.co/fiLLhnD8Cz pic.twitter.com/lKck5dVCT2— Thai Examiner (@ThaiExaminer) August 3, 2026

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