Księżniczka urodziła trzecie dziecko! Na świat przyszła dziewczynka

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Księżniczka Eugenia i Jack Brooksbank mają trzecie dziecko. Pokazali zdjęcie na Instagramie

Księżniczka Eugenia i Jack Brooksbank po raz trzeci zostali rodzicami. Radosną nowinę o narodzinach córki para przekazała w mediach społecznościowych. Dziewczynka urodziła się 3 sierpnia w Portugalii, w lizbońskim szpitalu. Na profilu księżniczki na Instagramie znalazło się także pierwsze zdjęcie dziecka. Jak na razie nie zdradzono imienia noworodka. Wkrótce potem komunikat opublikował Pałac Buckingham. Podano w nim dokładną godzinę narodzin – 18:20 – oraz wagę dziecka, która wyniosła niecałe 3 kilogramy (6 funtów i 9 uncji). Oświadczenie potwierdziło, że król Karol III, królowa Kamila i inni członkowie rodziny z wielką radością przyjęli informację o kolejnym royal baby.

„Jack i ja z ogromną radością ogłaszamy narodziny naszej córeczki. Jesteśmy w niej bezgranicznie zakochani”

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Trzecie dziecko księżniczki Eugenii jest już na świecie. W domu czeka na nią dwóch braci

Eugenia i Jack Brooksbankowie są już rodzicami dwóch chłopców: 5-letniego Augusta i 2-letniego Ernesta. Przed narodzinami córki Pałac Buckingham przekazywał, że starsi bracia bardzo wyczekują młodszej siostry. Informacja o ciąży została oficjalnie potwierdzona w maju, kiedy to księżniczka zamieściła w sieci zdjęcie synów prezentujących wydruk z badania USG.

Od jakiegoś czasu para dzieli swoje życie pomiędzy dwa kraje. Swój czas spędzają częściowo w brytyjskiej rezydencji na terenie Pałacu Kensington w Londynie, a częściowo w willi w Portugalii.

Córka Eugenii jest na 15. pozycji w kolejce do brytyjskiego tronu, jednak nie będzie przysługiwał jej tytuł Jej Królewskiej Wysokości (HRH). Jej przyjście na świat wpłynęło na pozycję księcia Edwarda, który spadł w kolejce do tronu na 16. miejsce.

Księżniczka Eugenia to córka księcia Andrzeja i Sary Ferguson, a zarazem siostrzenica króla Karola III. Ślub z Jackiem Brooksbankiem wzięła w 2018 roku podczas ceremonii w kaplicy św. Jerzego na zamku Windsor. Urodzona niedawno dziewczynka jest piętnastym prawnukiem zmarłej królowej Elżbiety II.

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