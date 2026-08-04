Blisko 40 stopni i kryzys energetyczny. Władze ostrzegają mieszkańców

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
PAP
PAP
2026-08-04 21:29

Podległe rządowi Mołdawii Krajowe Centrum ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (CNMC) ogłosiło we wtorek wieczorem przerwy w dostawach prądu z powodu kryzysu energetycznego, jaki dotyka ten kraj z powodu fali blisko 40-stopniowych upałów.

Osoba trzymająca butelkę wody na tle ostrego słońca. O kryzysie energetycznym przez upały przeczytasz na SE.
Autor: Kieferpix/ Shutterstock
  • W Mołdawii zapowiedziano przerwy w dostawach energii elektrycznej
  • Deficyt prądu ma się pogłębić w nocy z wtorku na środę
  • Przyczyną są blisko 40-stopniowe upały i niski poziom wody w Dunaju
  • Mieszkańców wezwano do przygotowania alternatywnych źródeł energii
  • Problemy pogłębia uzależnienie kraju od importu prądu

W popołudniowym oświadczeniu kierownictwo CNMC poinformowało, że w nocy z wtorku na środę pogłębi się w mołdawskim systemie energetycznym deficyt energii elektrycznej, co będzie skutkować przerwami w jej dostawach. Wezwało równocześnie obywateli do zaopatrzenie się w alternatywne źródła energii podczas kryzysu energetycznego.

Dyrekcja rządowej agendy wyjaśniła, że niedobory prądu są wynikiem spadku poziomu wody w Dunaju, co ograniczyło pracę krajowych elektrowni, a także upałami, które doprowadziły do znaczącego wzrostu zużycia energii elektrycznej w Mołdawii.

Władze CNMC dodały, że braki prądu wynikają też z uzależnienia Mołdawii od importu energii elektrycznej z sąsiednich państw, w których również wystąpiły niedobory prądu z powodu fali upałów.

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