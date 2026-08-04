Ślub Rafała Brzozowskiego. Na tych zdjęciach z wesela widać, w jakiej naprawdę był formie!

Bartosz Olszewski
likp
2026-08-04 19:53

Rafał Brzozowski w wieku 45 lat zmienił stan cywilny. Popularny piosenkarz i prezenter w ostatni weekend wziął ślub z piękną Heleną, która w przeszłości także była wokalistką. Na swoim weselu pan młody błysnął formą. Na zdjęciach ze ślubu i wesela naprawdę widać, że popularny "Brzoza" kiedyś był sportowcem. Nie ma lipy! Fotografie prezentujemy w galerii.

Ślub Rafała Brzozowskiego. Pan młody potwierdził dobrą formę na weselu

Rafał Brzozowski totalnie zaskoczył swoich fanów, biorąc w środku lata ślub. Prezenter i piosenkarz informacje o uroczystości do końca trzymał w tajemnicy. Nic dziwnego, zapewne chciał w ten sposób uniknąć nieproszonych gości. A przecież swoich - oficjalnie zaproszonych - miał bez liku. Na ślubie i weselu Rafała Brzozowskiego znalazło się wielu czołowych polskich celebrytów, m.in. Tomasz Kammel, Norbi, bracia Mroczkowie i Izabella Krzan. Nie zabrakło także koleżanki "Brzozy" z TVP - Małgorzaty Tomaszewskiej, która na uroczystości wszystkich olśniła urodą i kreacją. Nowożeńcy swój szczęśliwy dzień świętowali także w towarzystwie dwóch byłych znakomitych sportowców - piłkarza Tomasza Iwana i zapaśnika Andrzeja Suprona. Całe huczne wesele trwać miało aż trzy dni. Żeby je wytrzymać, trzeba było być w świetnej formie. Rafał Brzozowski zdecydowanie dał radę. 

Tak wygląda ukochana Helena Rafała Brzozowskiego! Na weselu pokazała się w drugiej sukni ślubnej

Rafał Brzozowski zdobył medal w zapasach, pracował na siłowni i grał w piłkę

Na zdjęciach ze ślubu i wesela widać, że pan młody był w świetnej dyspozycji. Śpiewał, wywijał na parkiecie i zabawiał licznych gości. Co prawda w pewnym momencie pojawiło się zmęczenie, ale Rafał Brzozowski szybko się z nim uporał. Wielogodzinne szaleństwo na parkiecie wymaga dobrej kondycji i wysportowanego ciała. "Brzoza" jednak to nie jest pierwszy lepszy pan młody. Piosenkarz w przeszłości odnosił sukcesy w sporcie. W zapasach zdobył nawet  brązowy medal Akademickich Mistrzostw Polski. Pracował także jako trener na siłowni, a potem grał w piłkę w Reprezentacji Artystów Polskich. Sportową karierę Rafała Brzozowskiego przerwała kontuzja kręgosłupa, ale - jak widać na zdjęciach - dobrą formę zachował.

Galeria: Rafał Brzozowski błyszczy formą na ślubie i weselu

Rafał Brzozowski z żoną. Na miniaturach ujęcia z tańca weselnego i lodowa rzeźba. O ślubie gwiazdora przeczytasz w SE.
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Anioł polewał gościom na weselu Brzozowskiego
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RAFAŁ BRZOZOWSKI