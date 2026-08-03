To naprawdę oni! Dwaj wielcy sportowcy na ślubie Rafała Brzozowskiego. Jeden miażdżył, drugi czarował

Bartosz Olszewski
likp
2026-08-03 15:07

Ślub Rafała Brzozowskiego kompletnie zaskoczył nawet tych, którzy regularnie śledzą kolorowe gazety i plotkarskie portale. Na uroczystości bawiło się wiele sław ze świata show-biznesu, a także dwaj wielcy sportowcy! Weselnicy nie dowierzali, że to naprawdę oni. Jeden z nich w przeszłości miażdżył rywali na macie, a drugi czarował na boisku. Zdjęcia ze ślubu i wesela Rafała Brzozowskiego pokazujemy w galerii.

Celebryci i dwaj słynni sportowcy na ślubie Rafała Brzozowskiego

Ślub Rafała Brzozowskiego zdecydowanie nie był zwykłym ślubem ze zwykłym weselem. Uroczystość zorganizowana została z wielką pompą, a wśród weselników pojawił się prawdziwy tłum celebrytów. Byli m.in. bracia Mroczkowie, Norbi, Tomasz Kammel, Izabela Krzan i Małgorzata Tomaszewska, córka naszego słynnego bramkarza. Wesele, które odbyło się w luksusowym hotelu w Serocku, trwało ponoć trzy dni! Bawili się na nim także dwaj wielcy sportowcy - były gwiazdor piłkarskiej reprezentacji Polski - Tomasz Iwan i słynny przed laty zapaśnik - Andrzej Supron. Pierwszy z nich kiedyś czarował na boisku, a drugi - miażdżył na macie rywali. Na ślubie i weselu Rafała Brzozowskiego nie trzeba było ani czarować, ani miażdżyć. Wystarczyło tylko dobrze się bawić. Część gości była nie kryła zaskoczenia widokiem dwóch świetnych sportowców. Z drugiej strony, pamiętajmy, że i Tomasz Iwan, i Andrzej Supron już dawno przeniknęli do świata celebrytów. Z kolei Rafał Brzozowski to nie tylko prezenter i piosenkarz, lecz także sportowiec. Wspólny język znajduje i z "Ajwenem", i z naszym zapaśnikiem. "Brzoza" bowiem grywał w piłkarskiej reprezentacji artystów, a młodości z sukcesami trenował zapasy. 

Galeria: Sportowcy i celebryci na ślubie Rafała Brzozowskiego

Andrzej Supron na weselu. Obok miniatury z tańczącą parą oraz Rafałem Brzozowskim z żoną. O ślubie czytaj w SE.
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Ślub Rafała Brzozowskiego trzymany był w tajemnicy

Zanim jednak przyszedł czas na zabawę, Rafał Brzozowski i jego piękna wybranka Helena powiedzieli sobie "tak" w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Nowym Dworze Mazowieckim. Do końca informacja o ślubie trzymana była w tajemnicy. O tym,, że nowożeńcy są dla siebie stworzeni, najlepiej świadczą słowa Małgorzaty Tomaszewskiej, które zamieściła na Instagramie. 

Tylko u nas! Tak wyglądało wesele Rafała Brzozowskiego. Sceny jak z filmu! [ZDJĘCIA]

Ten Łobuz się ożenił! I to z najwspanialszą dziewczyną pod słońcem. Brzozinio, żebyś zawsze był tak szczęśliwy, jak dziś!

- napisała córka Jana Tomaszewskiego, która także była na ślubie Rafała Brzozowskiego. 

Rafał Brzozowski wziął ślub. Tak wyglądało wesele 
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