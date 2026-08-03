Był jedną z najbardziej ikonicznych postaci Top Chefa. Nie uwierzycie, w jakim kierunku poszedł

Programy kulinarne w Polsacie

Kultowe formaty kulinarne Polsatu, takie jak debiutujący w 2013 roku "Top Chef" oraz emitowana od 2014 roku "Hell’s Kitchen. Piekielna Kuchnia", nie utrzymały się w stałej ofercie telewizji. Mimo ogromnej popularności oba projekty z czasem bezpowrotnie wycofano z ramówki.

"Hell’s Kitchen. Piekielna Kuchnia"

Widzowie po raz pierwszy zobaczyli ten format w 2014 roku. Łącznie zrealizowano osiem edycji widowiska. Pierwsze pięć sezonów poprowadził ceniony szef kuchni Wojciech Modest Amaro, a w szóstej odsłonie rolę gospodarza przejął Michał Bryś. Następnie produkcję zawieszono aż do jesieni 2022 roku, gdy show reaktywowano na dwie ostatnie serie z Mateuszem Gesslerem na czele. W programie dwie grupy kucharzy rywalizowały ze sobą w warunkach silnego stresu, walcząc o wygraną: 100 tysięcy złotych oraz staż w renomowanej restauracji.

"Top Chef"

Kulinarny show "Top Chef" trafił na antenę w 2013 roku. Format doczekał się siedmiu podstawowych edycji oraz wydania specjalnego "Top Chef. Gwiazdy od kuchni" z 2016 roku. Prowadzącym był Grzegorz Łapanowski, a w jury oceniającym profesjonalnych szefów kuchni zasiadali m.in. Wojciech Modest Amaro, Ewa Wachowicz i Maciej Nowak. Zasadnicza emisja przypadała na lata 2013–2016, z krótkim powrotem wiosną 2018 roku, który ostatecznie zamknął historię projektu. Zwycięzca zdobywał tytuł Top Chef oraz nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych.

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Piotr Ogiński od "Top Chefa" do "Hell's Kitchen"

Piotr Ogiński był uczestnikiem pierwszej edycji "Top Chef". Mężczyzna już wtedy miał ogromne doświadczenie jako kucharz, które zdobył podczas swojej pracy głównie w Wielkiej Brytanii. Mężczyzna od początku nie ukrywał, że choć w niektórych daniach sobie może nie radzić, będzie nadrabiał kreatywnością. Widzowie doceniali go również za jego ogromne poczucie humoru oraz ogromny dystans do siebie. Choć szybko odpadł, nie poprzestał na udziale tylko w "Top Chef" w 2013 roku. Dosłownie rok później wziął on udział w 2. edycji "Hell's Kitchen" w Polsacie. Tam dotarł on do samego finału, gdzie przegrał dopiero z Moniką Dąbrowską. Po tym starcie mężczyzna został w sezonie 3. specjalnym asystentem Wojciecha Modesta Amaro. Nie tylko wspierał uczestników, ale również pilnował ich podczas pracy.

Co obecnie robi Piotr Ogiński?

A co obecnie robi Piotr Ogiński? Można powiedzieć, że poszedł w trochę innym kierunku niż większość kucharzy, bo został kulinarnym influencerem. Na samym Instagramie obserwuje go ponad 400 000 osób. Kucharz wrzuca tam przepisy na proste, domowe dania, które każdy z nas może zrobić w swoim domu. Bierze też udział w licznych eventach związanych z ogotwaniem jak Mistrzostwa Polski w Grillowaniu. Tak samo jak Piotr Ślusarz, Ogiński również uprawia sport, szczególnie lubi bieganie.

Zobaczcie w galerii zdjęć, jak obecnie wygląda Piotr Ogiński! Ten uśmiech dalej mu nie schodzi z twarzy