Był jedną z największych gwiazd kulinarnych Polsatu. Tak teraz wygląda

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-07-27 9:08

Wiele lat temu Polsat brylował w kwestii kulinarnych programów. Serca podbijała nie tylko "Piekielna Kuchnia", ale również "Top Chef". Ten drugi program był skierowany głównie do profesjonalnych kucharzy, którzy mierzyli się w różnych konkurencjach. Jedną z gwiazd okazał się Piotr Ślusarz. Jak obecnie wygląda? Co się z nim dzieje?

Kulinarne programy w Polsacie 

Polsat wprowadził na swoją antenę dwa kultowe kulinarne formaty: "Hell’s Kitchen. Piekielną Kuchnię" (2014) oraz "Top Chef" (2013), które nie przetrwały próby czasu. 

"Hell’s Kitchen" zadebiutowało wiosną 2014 roku i doczekało się łącznie ośmiu edycji. Przez pierwsze pięć sezonów szefem kuchni był Wojciech Modest Amaro, którego w szóstej serii zastąpił Michał Bryś. Po 2016 roku stacja zawiesiła format na sześć lat. Reality show powróciło na antenę jesienią 2022 roku, a w roli gospodarza dwóch ostatnich sezonów wystąpił Mateusz Gessler. Uczestnicy, podzieleni na drużyny Czerwoną i Niebieską, walczyli o 100 tysięcy złotych oraz staż w prestiżowej restauracji, serwując dania zaproszonym gościom pod ogromną presją czasu.

"Top Chef" pojawił się na ekranach szybciej, bo jesienią 2013 roku, i doczekał się siedmiu sezonów podstawowych oraz edycji specjalnej "Top Chef. Gwiazdy od kuchni" w 2016 roku. Program prowadził Grzegorz Łapanowski, a w stałym jury zasiadali Wojciech Modest Amaro, Ewa Wachowicz, Maciej Nowak oraz Joseph Seeletso. Premierowe odcinki emitowano w latach 2013–2016, a po przerwie format powrócił na jeden sezon wiosną 2018 roku. W rywalizacji prowadzono profesjonalny test umiejętności, a zwycięzcy otrzymywali tytuł Top Chef i 100 tysięcy złotych.

Po latach ze względu na spadającą oglądalność - Polsat zrezygnował z emisji kolejnych edycji obu programów. 

PIOTR OGIŃSKI_wywiad_Vivelo

Kim był Piotr Ślusarz? Obecnie przeszedł ogromną zmianę 

Jedną z gwiazd "Top Chef", a później "Piekielnej Kuchni" był właśnie Piotr Ślusarz. Kucharz rozwijał swoje umiejętności kulinarne zagranicą, jednak głośno mówił o chęci powrotu do Polski. Mężczyzna sobie różnie radził, ale z odcinka na odcinek notował takie postępy, że zajął ostatecznie 4. miejsce. Dostał dodatkową nagrodę w formie stażu w jednej z renomowanych restauracji. Nie był to jednak koniec jego telewizyjnej kariery. Wojciech Modest Amaro zaprosił go do zostania jego sous-chef i "opiekunem" jednej z drużyn w "Piekielnej Kuchni". Nadzorował ich podczas działania restauracji, często samemu gotując. Po dwóch sezonach mężczyzna jednak zniknął z telewizji, ale nie świata kulinariów.

Obecnie Piotr Ślusarz z powodzeniem szefuje w gdańskiej restauracji Mimosa. Jest to jedno z najpopularniejszych miejsc w mieście, które bazuje nie tylko na słodkościach, ale i śniadaniach. Jednocześnie Piotr dba też o swoją tężyznę fizyczną - brał udział w jednym z Runmageddonów. 

Jak wygląda obecnie Piotr Ślusarz? Zobacz w naszej galerii zdjęć! 

Kucharz Piotr Ślusarz w białym kitlu z logo Hell’s Kitchen w kuchni. O losach gwiazdy programów Polsatu przeczytasz na SE.
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