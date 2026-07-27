Joanna Opozda znowu wskoczyła w bikini! Na zdjęciu z synem chwali się idealnie płaskim brzuchem!

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-07-27 8:20

Niedawno wróciła z rajskiego urlopu, a teraz znowu spakowała walizki. Joanna Opozda razem z synkiem wyruszyła na podbój Anatlyi, gdzie bawią się w luksusowym kurorcie. Na relacji z wyjazdy nie mogło zabraknąć fotek w bikini!

Joanna Opozda na rajskich wakacjach świętuje rozwód

Joanna Opozda (38 l.) w czerwcu w towarzystwie młodszej siostry Aleksandry wyleciała na Ibizę. Piękne siostry na całego korzystały z uroków słonecznej wyspy. Wspólne wyjścia do restauracji, imprezy, a przede wszystkim błogi relaks na plaży - relacje z wyjazdu można było zobaczyć na Instagramie aktorki. Szczególnie głośno było o zdjęciach z plaży, na których Asia i Ola zapozowały w kusych bikini.

Po powrocie do Polski Joanna Opozda musiała przygotować się do kolejnej rozprawy rozwodowej. Gwiazda "Barw szczęścia" przez kilka lat tworzyła medialny związek z Antonim Królikowskim (37 l.). Para pobrała się w sierpniu 2021 roku, a krótko po tym okazało się, że spodziewają się dziecka. Jednak rozstali się przed narodzinami syna, gdy na jaw wyszła zdrada Królikowskiego. Od tamtej pory prowadzili medialną walkę, a w między czasie aktor założył nową rodzinę.

Na początku lipca zakończyła się batalia sądowa, a małżeństwo Opozdy i Królikowskiego oficjalnie przeszło do historii. Co więcej, sąd pozbawił Antoniego Królikowskiego władzy rodzicielskiej nad małym Vincentem, powierzając wykonywanie władzy rodzicielskiej Joannie.

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Joanna Opozda na wakacjach z synem. Pokazała zdjęcie w bikini 

Kilka tygodni po ogłoszeniu wyroku Joanna Opozda znowu spakowała walizki. Tym razem razem z 4-letnim Vincentem udali się do Anatlyi. Mama wraz z synkiem zameldowali się w jednym z luksusowych ośrodków i w pełni korzystają z jego dobrodziejstw. Jak na gwiazdę sieci przystało, Joanna już pierwszego dnia urlopu pochwaliła się w sieci zdjęciem w bikini.

Aktorka wrzuciła również wspólne zdjęcie z synkiem, a jego twarz tradycyjnie zasłoniła emotką. Odsłoniła za to idealnie płaski brzuch! W żółtym komplecie składającym się z długiej spódnicy i kusego staniczka wyglądała niczym bogini! Z kolei na jej instagramową relację w weekend trafiły kolejne zdjęcia, na których można niemal w całości podziwiać jej figurę modelki!

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Joanna Opozda w czerwonej sukni. Na miniaturach aktorka z synem i w bikini. O urlopie gwiazdy przeczytasz na SE.
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Joanna Opozda