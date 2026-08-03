Danuta Stenka ponownie jako Judyta! Tak wyglądała na planie "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później"

Katarzyna Grochola nie ukrywa, że powieść "Nigdy w życiu" z 2001 roku stanowiła dla niej spełnienie marzeń. Cały cykl zatytułowany "Żaby i anioły" doczekał się pięciu części - ostatnia z nich, "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później", trafiła do sprzedaży w marcu br. Pisarka nie spoczęła na laurach i czuwa nad ekranizacją: zdjęcia w stolicy już ruszyły. Dla fanów mamy znakomite wieści: Danuta Stenka bezsprzecznie powraca jako Judyta.

"Nigdy w życiu" podbiło serca Polaków. Grochola marzyła o kolejnych częściach historii Judyty

W 2004 roku ekranizacja pierwszej części cyklu, "Nigdy w życiu", przyciągnęła do kin prawdziwe tłumy. Komedia wręcz zrewolucjonizowała polską branżę filmową, stając się jednym z największych sukcesów sprzedażowych po zmianie systemu w 1989 roku. Historia porzuconej przez męża Judyty, redaktorki pisma dla kobiet, która zaczęła nowe życie po zakupie domu na wsi, poruszyła wiele osób, szczególnie pań.

Główną rolę zagrała Danuta Stenka - aktorka obecna na scenie i ekranie już wcześniej, już na zawsze dla widowni stając się ponadczasową postacią Judyty. Sama Grochola w medialnych wypowiedziach nie kryła chrapki na dalsze części i choć powstały cztery książki, kolejny film z hasłem "Nigdy w życiu" w tytule nie był do niedawna oczywisty. Dziś już powstaje!

Danuta Stenka wraca do roli. W centrum Warszawy zagrała Judytę

Zdjęcia ruszyły w sercu stolicy, mimo że całość produkcji jak na razie pozostaje owiana tajemnicą. Sama Katarzyna Grochola potwierdziła jedynie, że na powrót do swojej ikonicznej roli zgodziła się Danuta Stenka. Udało nam się zajrzeć na plan nieopodal Placu Konstytucji, by zobaczyć, jak będzie wyglądać filmowa Judyta w filmowych realiach 2026 roku.

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"Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później" - co wiemy?

Poza Danutą Stenką - pozostała część obsady nie jest jeszcze znana. Wielu fanów "Nigdy w życiu" i całego cyklu "Żaby i anioły" zastanawia się zatem, czy do swoich ról powrócą Artur Żmijewski czy Joanna Brodzik. Katarzyna Grochola ani nikt związany z filmem nie zdradza też daty premiery. Jak udało się jednak dowiedzieć "Super Expressowi", "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później" ma trafić na ekrany jesienią 2027 roku. Reżyserem jest Greg Zglinski.

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