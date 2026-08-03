Nie tylko upały dadzą w kość w najbliższych dniach! Najgorsze będą najbliższe 3 dni. Ten wskażnik w pogodzie męczy jeszcze bardziej niż rekordowe upały

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-08-03 9:05

Przez Polskę przetacza się kolejna fala upałów. W najbliższych dniach słupki termometrów w wielu rejonach Polski wskażą ponad 35 st. Celsjusza, a lokalnie mogą nawet zostać pobite rekordy temperatur. Eksperci wskazują, że nie tylko upały w ciągu dnia będą męczące. Równie trudne będzie to, co wydarzy się nocami.

Zmęczona kobieta leży na łóżku przy włączonym wentylatorze. O trudnych nocach tropikalnych przeczytasz na SE.
Autor: Barillo Images/ Shutterstock
  • Sierpień przynosi kolejną falę upałów, która osiągnie apogeum w najbliższych dniach, testując wytrzymałość mieszkańców Polski.
  • Meteorolodzy ostrzegają przed rekordowymi temperaturami przekraczającymi 37°C oraz męczącymi "nocami tropikalnymi", które uniemożliwią regenerację organizmu.
  • Dowiedz się, kiedy dokładnie nadejdzie upragnione ochłodzenie i jak skutecznie chronić zdrowie w obliczu nadchodzącego szczytu ciepła.

Sierpniowe apogeum ciepła. Przez Polskę przetacza się kolejna fala upałów

Początek sierpnia przywitał nas kolejną już w tym roku falą upałów. Synoptycy wskazują, że szczyt ciepła przypadnie na wtorek i środę, 4 i 5 sierpnia. To właśnie wtedy na terenie całego kraju termometry wskażą wysokie wartości. Na północy i północnym zachodzie kraju temperatury wynosić mogą od 31 do 35 st. Celsjusza. Nieco chłodniej może być nad morzem, gdzie prognozowane są temperatury na poziomie 24-29 st. Celsjusza. Najcieplej będzie w centralnej Polsce, tam słupki termometrów mogą wskazać nawet ponad 37 st. Celsjusza. Meteorolodzy przestrzegają, że w wielu województwach spodziewane są nawet lokalne rekordy temperatur. Wytchnienie od upałów przyjdzie pod koniec tygodnia. Wtedy temperatury spadną w okolice 25 st. Celsjusza.

Nie tylko upały w ciągu dnia. Synoptycy przestrzegają przed nocami tropikalnymi

Upały mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Eksperci wskazują, że podczas tak wysokich temperatur należy szczególnie o siebie dbać. Ważne jest nawadniane organizmu, zakrywanie głowy, a także ograniczenie aktywności fizycznej w szczycie ciepła. Wiele osób podkreśla jednak, że nie same upały są najgorsze. Najtrudniejsze są tropikalne noce. Terminem tym określa się noce, podczas których temperatury nie spadają poniżej 20 st. Celsjusza. W takiej sytuacji nagrzany w ciągu dnia organizm nie może wypocząć. Ciepłe noce utrudniają sen i sprawiają, że organizm się nie regeneruje. Nagrzane mieszkania zamieniają się duszą puszkę i utrudniają sen. Synoptycy wskazują, że właśnie taka sytuacja czeka nas w najbliższych dniach. 4 i 5 sierpnia w wielu rejonach kraju temperatury wynosić będą około 21-21 st. Celsjusza. Ochłodzenie przyjdzie dopiero w nocy z piątku na sobotę. Wtedy termometry wskażą przyjemne 15 st. Celsjusza. 

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