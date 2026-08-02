Zrób to ze stopami w czasie upałów. Od razu będzie Cię chłodniej i zniwelujesz obrzęki oraz opuchliznę. Skóra będzie mięciutka, jak u niemowlaka

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-08-02 4:51

Wysokie temperatury często odbijają się na naszym organizmie. Jednym z najbardziej powszechnych objawów są opuchnięte i ciężkie nogi. Ten prosty sposób przyniesie Ci ulgę po całym dniu chodzenia, zmiękczy skórę, usunie zrogowacenia i sprawi, że natychmiastowo zrobi Ci się chłodniej. W upały codziennie rób sobie chłodzącą kąpiel do stóp. Do wody dodaj ten proszek, ale stópki będą gładkie, miękkie i zregenerowane.

Stopy osoby zanurzone w białej misce z wodą. O chłodzącej kąpieli na opuchliznę w upalne dni przeczytasz na SE.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Archiwum prywatne Sposób na suche pięty
  • Upały to częsta przyczyna dokuczliwego puchnięcia nóg i stóp, spowodowanego rozszerzaniem naczyń krwionośnych i spowolnionym krążeniem.
  • Istnieje prosty, ale skuteczny sposób na natychmiastową ulgę: moczenie stóp w zimnej wodzie z dodatkiem powszechnie dostępnego składnika.
  • Sprawdź, jak ten domowy zabieg nie tylko szybko schłodzi Twój organizm, ale także zmiękczy skórę i przyniesie ukojenie w najbardziej upalne dni!

Dlaczego w upały puchną nogi i stopy? 

Opuchnięte nogi i stopy podczas upałów to dość powszechny problem. Wynika on przede wszystkim z  rozszerzania się naczyń krwionośnych i spowolnienie krążenie krwi. Nieodpowiednio dobrane obuwie może potęgować ten problem. Puchnięcie stóp może mieć tak związek z trybem życia. Zbyt mało aktywności fizycznej i siedząca praca przyczyniają się do natężenia się problemu. Jeżeli zmagasz się z opuchlizną nóg i stóp nie zapominaj o piciu wody, częstych spacerach, okładach chłodzących oraz unoszeniu nóg powyżej serca. Ten proste sposoby mogą skutecznie zminimalizować opuchliznę. 

W czasie upałów namaczaj stopy w mieszance wody i tego proszku. W mig zrobi Ci się lepiej

W czasie upałów warto wspomagać swój organizm naturalnymi metodami. Świetną, choć mało znaną, opcją jest moczenie stóp w zimnej (ale nie lodowatej)  wodzie z dodatkiem sody oczyszczonej. To błyskawiczny ratunek dla przegrzanego organizmu. Zimna woda obkurcza naczynia krwionośne i niweluje uczucie ciężkich nóg. Dodatkowo natychmiastowo schładza cały organizm i sprawia, że ten zaczyna lepiej funkcjonować. Eksperci wskazują, że moczenie stóp w chłodnej wodzie w czasie upałów działa lepiej niż zimny prysznic, który może wywoływać zawroty głowy, a nawet szok termiczny. Zimne prysznice nie są wskazane u osób cierpiących na schorzenia układu krążenia i serca, nadczynność tarczycy i żylaki. 

Do zimnej wody z misce możesz nasypać sody oczyszczonej. W ten sposób zrobisz idealną kąpiel, która nie tylko schłodzi organizm, ale także zmiękczy skórę i usunie zrogowacenia na piętach. Do niewielkiej miski nalej wody i dodaj kilka łyżek sody oczyszczonej. Namaczaj stopy przed około 15-20 minut, a następnie dokładnie je wysusz i zaaplikuj krem z mocznikiem. Możesz także zastosować delikatny peeling do stóp, aby pozbyć się zrogowaciałej, martwej warstwy naskórka. 

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