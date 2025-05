Wiosną nie rozstaję się z tym. 2 łyżki dodane do wody sprawiają. że liście hortensji przestają żółknąć. Ten domowy nawóz do hortensji sprawia, że krzew jest w lepszej kondycji

Domowy sposób na piękne stopy może pomóc w walce z popękanymi pietami. Jednak wszystko zależny od tego, w jakim stanie są nasze stopy. Jeśli tworzą się bolące rozpadliny, najlepiej zgłosić się do podologa. Jednak jeśli chcemy pozbyć się delikatnych pęknięć na piętach i ogólnie zadbać o stopy, zanim włożymy letnie obuwie, sprawdzi się sposób naszych babć. Potrzebujemy miski z ciepłą wodą oraz jednego ze składników ciast i ciasteczek, który większość osób ma w swojej kuchni.

Przygotuj stopy na lato. W maju zrób im kąpiel w specjalnej miksturze i ciesz się gładkimi piętami

Domowe sposoby na popękane piety to różnego rodzaju napary z ziół i soli. Kąpiel stóp w ciepłej wodzie z dodatkiem nagietka, rumianku i liści brzozy. Taka mieszanka zadziała kojąco na uszkodzoną skórę. Dodatkowo, dzięki regencyjnym i przeciwbakteryjnym właściwościom ziół odkazi rany i pomoże w odbudowie naskórka. Po takiej ciepłej kąpieli stóp warto wmasować w nie także intensywnie nawilżający krem z mocznikiem oraz maść witaminową z apteki. Na popękane pięty zadziała także soda oczyszczona. To trik, który stosowały nasze babcie. Jest kilka metod stosowania sody do zabiegów pielęgnacyjnych na stopach. Jeden z nich to moczenie stóp w roztworze – cztery łyżki sody oczyszczonej na dwa litry ciepłej wody. Taka kąpiel powinna trwać około 10 minut. Następnie, wycieramy stopy szorstkim ręcznikiem (dzięki temu, delikatnie usuniemy zrogowaciały naskórek). Po takim zabiegi dobrze jest zastosować także krem na bazie mocznika. Inną metodą użycia sody na popękane pięty, jest moczenie stóp w ciepłym mleku (około 10 minut), a następnie wtarcie sody w stopy. Po pięciominutowym masażu płuczemy nogi pod letnią wodą i wycieramy do sucha. Po takim zabiegu także warto zastosować krem nawilżający.

Popękane pięty - co może być przyczyną?

Pękające piety, to często wynik źle dobranego obuwia, ale także suchej skóry i chorób. Problem pojawia się u osób cierpiących na cukrzycę, łuszczycę, egzemę, atopowe zapalenie skóry, czy reumatyzm. Przyczyną pękania piet może być także nieodpowiednia dieta, czyli brak składników mineralnych oraz witamin, szczególnie witaminy A i żelaza. A także niedożywienie, nadwaga i brak prawidłowego nawodnienia organizmu.

