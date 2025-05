Drugie życie ubrań. Zamiast wyrzucać napraw lub stwórz coś zupełnie wyjątkowego. Polki znalazły sposób na modę w harmonii z ekologią

Allegro Smart! Weeks trwa do 19 maja To szansa na produkty tańsze nawet o 50 proc.

INTU Circularity to pierwsza firma w Polsce, która digitalizuje usługi naprawcze i upcyklingu ubrań dla klientów biznesowych i indywidualnych. Wszystko zaczęło się od Veroniki Czarnockiej, która postanowiła tworzyć modę w duchu upcyklingu. Po roku samodzielnej działalności dołączyły do niej Marta Lipka-Krawczyk i Zofia Piwowarek.

- Nie znałyśmy się wcześniej. A jednak od razu wiedziałyśmy, że dalej chcemy iść razem. To był skok na głęboką wodę — pełen niewiadomych i ryzyka. Ale żadna z nas nawet przez chwilę nie żałowała – mówi Veronika Czarnocka, CEO w Intu Circularity.

Moda i ekologia idą w parze

Przemysł odzieżowy jest jednym z najbardziej zanieczyszczających środowisko. Produkcja ubrań pochłania ogromne ilości wody, energii i surowców naturalnych. Co więcej, odpady tekstylne stanowią poważny problem – tony ubrań trafiają na wysypiska, gdzie rozkładają się przez dziesiątki lat, uwalniając szkodliwe substancje. Dając ubraniom drugie życie, możemy znacząco zmniejszyć negatywny wpływ na planetę. Naprawa, przeróbka, czy upcykling to proste sposoby na ograniczenie konsumpcji, zmniejszenie ilości odpadów i oszczędność zasobów naturalnych. Niebawem to może być także konieczność. Unia Europejska coraz bardziej angażuje się w promowanie zrównoważonej mody. Wprowadzane są regulacje, które mają na celu zwiększenie transparentności w branży odzieżowej, ograniczenie marnotrawstwa i promowanie recyklingu. Jednym z kluczowych elementów jest Cyfrowy Paszport Produktu, który ma wejść w życie w 2027 roku. Dzięki niemu konsumenci będą mogli sprawdzić pochodzenie ubrań, skład materiałowy i wpływ na środowisko. To z kolei ma skłonić firmy do bardziej odpowiedzialnej produkcji i promowania zrównoważonych praktyk.

INTU Circularity oferuje rozwiązania, które pomagają firmom w przygotowaniu się do tych zmian. Startup wspiera marki w digitalizacji procesów upcyklingowych, umożliwiając im śledzenie historii każdego produktu i udostępnianie tych informacji konsumentom. Choć firma działa niecały rok (lipiec 2024), już zdążyła nawiązać współpracę z wiodącymi markami odzieżowymi, takimi jak np. Answear. Startup oferuje kompleksowe usługi dla firm modowych, które chcą zredukować ilość odpadów i przyczynić się do rozwoju gospodarki cyrkularnej. Firma naprawia wadliwe produkty, upcyklinguje je i tworzy nowe kolekcje z odzyskanych materiałów.

- Firmy odzieżowe, korzystając z naszego wsparcia, mają szansę jeszcze lepiej realizować założenia koncepcji ESG, redukując koszty, ograniczając swój wpływ na środowisko i tym samym zdobyć zaufanie konsumentów – mówi Zofia Piwowarek, Co-Founder & Sustainability Manager w INTU Circularity.

Kreatywność bez granic

Dawanie ubraniom drugiego życia to nie tylko ekologiczny obowiązek, ale także świetna zabawa i sposób na wyrażenie swojego stylu. Przeróbka starych ubrań, upcykling czy tworzenie unikalnych projektów z odzyskanych materiałów to prawdziwa sztuka.

Specjalizujemy się nie tylko w naprawach – opanowaliśmy sztukę rekonstrukcji i upcyklingu ubrań, które wykraczają poza prostą naprawę. Dzięki temu mamy możliwość tworzenia zupełnie nowych, unikalnych elementów garderoby, dzięki którym nasi klienci z pewnością się wyróżnią i zostaną dostrzeżeni i docenieni. - mówi Veronika Czarnocka i dodaje - Nasze usługi upcyklingowe dla klienta końcowego obejmują rekonstrukcję uszkodzonych części odzieży, tworzenie nowych ubrań z używanych lub zwróconych rzeczy, dostosowanie upcyklingu do aktualnych trendów oraz projektowanie ponadczasowych, wysokiej jakości elementów garderoby, które łączą styl z nowoczesnością.

INTU Circularity tworzy sieć krawcowych w Polsce i aktywizuje osoby wykluczone społecznie — przygotowuje chętnych do pracy w sektorze odzieżowym, poprzez oferowany system edukacji i szkoleń. Zespół rękodzielników, z którymi firma na co dzień współpracuje, najczęściej naprawia swetry, spodnie, kurtki, płaszcze, bluzki, jeansy i wiele innych. Dziury w swetrach nadszarpniętych upływem czasu są łatane metodą haftu ręcznego, ozdobnego lub niewidocznego — wszystko zależy od preferencji klienta.

Zamiast wyrzucić napraw. Czy to się opłaca?

Usługi INTU Circularity są skierowane do osób, które chcą przedłużyć życie swoim ubraniom i dbać o środowisko. Klienci doceniają również aspekt emocjonalny – przywiązanie do ulubionych ubrań i wspomnienia z nimi związane.

- Wiele rzeczy, które do nas trafia, jest sygnowane znanymi brandami. Moda luksusowa w Polsce, również ta z drugiego obiegu, przeżywa czas rozkwitu" – mówi Marta Lipka-Krawczyk, COO & Business Development w INTU Circularity i dodaje – Koszt naprawy zależy od rzeczy, wielkości i rodzaju uszczerbku, a także stylu wykończenia. Najbardziej kosztowne jest wykończenie craftowe, które nadaje rzeczom zupełnie nowy wygląd, a przy okazji pochłania najwięcej czasu i pracy.

