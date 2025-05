Wystarczą 2 czubate łyżki rozpuszczone w wodzie, aby wygładzić suche pięty. Skutecznie usunie zrogowaciały naskórek i nawilży skórę, że będzie miękka jak u bobasa. Domowy sposób na suche pięty

Bestsellerowa kolekcja limitowana The Ritual Of Yozakura na stałe dołącza do oferty Rituals

Wystarczą 2 czubate łyżki rozpuszczone w wodzie, aby wygładzić suche pięty

Suche, popękane pięty to problem, który dotyka wiele osób. Jest to dokuczliwy problem, który może być powodem kompleksów i niechęci do odsłaniania stóp w okresie letnim. Jednak oprócz nieestetycznego wyglądu, suche pięty mogą powodować dyskomfort, ból, a w skrajnych przypadkach nawet prowadzić do infekcji. Dlatego tak ważna jest odpowiednia pielęgnacja skóry stóp, która zapobiegnie powstawaniu zrogowaceń i pękaniu pięt. Pielęgnacja suchych pięt powinna opierać się przede wszystkim na regularnym zmiękczaniu i nawilżaniu skóry. Jednym z najskuteczniejszych domowych sposobów na suche pięty jest regularne namaczanie ich w roztworze przygotowanym z dwóch składników. Wystarczą dwie czubate łyżki rozpuszczone w wodzie, aby wygładzić suche pięty.

Domowy sposób na suche pięty usunie zrogowacenia i nawilży skórę, że będzie miękka jak u bobasa

Jednym z najczęściej polecanych sposobów na suche pięty jest regularne moczenie stóp w wodzie z dodatkiem soli Epsom. Sól Epsom, znana również jako sól gorzka lub sól angielska, to naturalny związek mineralny składający się z siarczanu magnezu. Ma ona wiele korzystnych właściwości dla zdrowia i urody, w tym również dla pielęgnacji stóp. Dlatego jeśli zmagasz się z problemem rozpuść dwie czubate łyżki soli Epsom w trzech litrach ciepłej wody i zanurz w niej stopy na 10 minut. Następnie wytrzyj stopy szorstkim ręcznikiem, który delikatnie usunie zrogowaciały naskórek. Po takim zabiegu dobrze jest zastosować także krem na bazie mocznika. Przy regularnym stosowaniu tego zabiegu popękane pięty znowu będą idealnie gładkie.

Jak działa sól Epsom na suche pięty?

Sól Epsom jest doskonałym produktem w walce z suchą skórą na piętach.

Zmiękcza skórę : Sól Epsom ma właściwości higroskopijne, co oznacza, że przyciąga wodę do skóry, nawilżając ją i zmiękczając. Dzięki temu łatwiej jest usunąć martwy naskórek i zredukować szorstkość pięt.

: Sól Epsom ma właściwości higroskopijne, co oznacza, że przyciąga wodę do skóry, nawilżając ją i zmiękczając. Dzięki temu łatwiej jest usunąć martwy naskórek i zredukować szorstkość pięt. Złuszcza martwy naskórek : Magnez zawarty w soli pomaga rozluźnić połączenia między komórkami skóry, ułatwiając złuszczanie martwego naskórka.

: Magnez zawarty w soli pomaga rozluźnić połączenia między komórkami skóry, ułatwiając złuszczanie martwego naskórka. Łagodzi stany zapalne: Jej właściwości przeciwzapalne pomagają w łagodzeniu stanów zapalnych skóry, które często towarzyszą suchym i popękanym piętom.

Przyczyny suchych pięt. Dlaczego skóra pęka i się łuszczy?

Skóra na piętach jest naturalnie grubsza i bardziej narażona na obciążenia niż w innych częściach ciała. Brak gruczołów łojowych w tej okolicy sprawia, że jest ona również bardziej podatna na przesuszenie. Do najczęstszych przyczyn suchych pięt należą:

Niewłaściwa pielęgnacja: Zaniedbywanie regularnego nawilżania i złuszczania skóry pięt to najczęstsza przyczyna problemu.

Noszenie nieodpowiedniego obuwia: Buty na wysokim obcasie, sandały z odkrytymi piętami, a także obuwie wykonane z materiałów syntetycznych mogą przyczyniać się do przesuszenia i pękania skóry.

Nadwaga i otyłość: Dodatkowe kilogramy zwiększają nacisk na pięty, co może prowadzić do ich pękania.

Niedobory witamin i minerałów: Brak witamin A, E, C, B3 oraz cynku i żelaza może negatywnie wpływać na kondycję skóry.

Choroby skóry: Suchość i pękanie pięt mogą być objawem chorób takich jak atopowe zapalenie skóry, łuszczyca, egzema czy grzybica.

Choroby ogólnoustrojowe: Cukrzyca, niedoczynność tarczycy, choroby nerek i wątroby mogą również przyczyniać się do problemów ze skórą pięt.

Odwodnienie: Niedostateczne spożycie płynów prowadzi do przesuszenia skóry na całym ciele, w tym również na piętach.

Starzenie się skóry: Z wiekiem skóra traci zdolność do zatrzymywania wilgoci, co może prowadzić do jej przesuszenia i pękania.