Nasącz wacik odmładzającym naparem i połóż na powiekach, a zmarszczki zaczną znikać dzień po dniu. Skóra będzie elastyczna i gładka. Sposób na zmarszczki pod oczami

Nasącz wacik odmładzającym naparem i połóż na powiekach, a zmarszczki zaczną znikać

Zmarszczki pod oczami to jeden z pierwszych widocznych znaków starzenia się skóry. Delikatna skóra w tej okolicy jest szczególnie podatna na powstawanie drobnych linii i bruzd, które z czasem mogą się pogłębiać. Choć zmarszczki są naturalnym elementem procesu starzenia, to wiele kobiet nie potrafi się pogodzić z postępującymi zmianami na twarzy i robi wszystko, aby go spowolnić lub wręcz zatrzymać. Oczywiście najpopularniejszym i najprostszym sposobem na wygładzenie zmarszczek wokół oczu jest botoks. Ten zabieg jest jednak kosztowny i wymaga regularnego odwiedzania gabinetu medycyny estetycznej. Dlatego wiele pań poszukuje skutecznego sposobu na zmarszczki bez konieczności stosowania takich inwazyjnych metod. Tu znakomicie mogą sprawdzić się domowe sposoby na zmarszczki pod oczami, które przy regularnym stosowaniu sprawią, że skóra wokół oczu ujędrni się i odmłodzi, a bruzdy ulegną widocznemu spłyceniu. Jak zmniejszyć zmarszczki pod oczami domowym sposobem? Nasącz wacik kosmetycznym tym odmładzającym naparem i połóż na powiekach, a zmarszczki zaczną znikać.

Domowy sposób na zmarszczki wokół oczu. Napar z herbaty

Z pewnością zdecydowanie taniej i bezpieczniej jest wprowadzić domową pielęgnację cery dojrzałej, aby ją odżywić i ujędrnić. Jednym z takich sposobów na zmarszczki jest napar z zielonej herbaty. Jedną łyżkę zielonej herbaty zalej 50 ml gorącej wody o temperaturze 80 stopni Celsjusza i pozostaw do ostygnięcia. W wywarze namocz płatki kosmetyczne i nałóż je na powieki na 15 minut. Taka kuracja przeciwzmarszczkowa odświeża skórę, odmładza ją i przynosi ukojenie. Zielona herbata jest bogata w katechiny, które działają antyoksydacyjnie i wzmacniająco na mięśnie twarzy znajdujące się wokół oczu.

Przyczyny powstawania zmarszczek pod oczami

Skóra pod oczami jest wyjątkowo cienka i delikatna, ma niewiele gruczołów łojowych i słabe podparcie w postaci tkanki tłuszczowej. To sprawia, że jest bardziej podatna na utratę elastyczności i nawilżenia, co prowadzi do powstawania zmarszczek. Do głównych przyczyn powstawania zmarszczek pod oczami należą:

Wiek : Z wiekiem produkcja kolagenu i elastyny w skórze maleje, co powoduje utratę jędrności i elastyczności.

: Z wiekiem produkcja kolagenu i elastyny w skórze maleje, co powoduje utratę jędrności i elastyczności. Promieniowanie UV : Ekspozycja na słońce bez odpowiedniej ochrony przyspiesza proces starzenia się skóry i uszkadza włókna kolagenowe i elastynowe.

: Ekspozycja na słońce bez odpowiedniej ochrony przyspiesza proces starzenia się skóry i uszkadza włókna kolagenowe i elastynowe. Mimika twarzy : Częste mrużenie oczu, uśmiechanie się i inne ruchy mimiczne prowadzą do powstawania zmarszczek mimicznych, tzw. "kurzych łapek".

: Częste mrużenie oczu, uśmiechanie się i inne ruchy mimiczne prowadzą do powstawania zmarszczek mimicznych, tzw. "kurzych łapek". Nawodnienie : Niedostateczne nawodnienie organizmu powoduje, że skóra staje się sucha i bardziej podatna na zmarszczki.

: Niedostateczne nawodnienie organizmu powoduje, że skóra staje się sucha i bardziej podatna na zmarszczki. Styl życia : Palenie papierosów, spożywanie alkoholu, brak snu i stres negatywnie wpływają na kondycję skóry i przyspieszają proces starzenia.

: Palenie papierosów, spożywanie alkoholu, brak snu i stres negatywnie wpływają na kondycję skóry i przyspieszają proces starzenia. Genetyka: Predyspozycje genetyczne również odgrywają rolę w powstawaniu zmarszczek.