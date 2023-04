i Autor: Shutterstock

Przygotuj stopy na lato

Wzór trik na suche i popękane pięty. Wydasz 3 zł, a będą idealnie gładkie i delikatne. Piękne stopy na lato 2023

Lato zbliża się nieubłagalnie, dlatego to ostatni moment, aby zadbać o swoje stopy. Suche pięty to problem, z którym zmaga się wiele kobiet. Latem, kiedy nosimy sandały czy klapki wyglądają one nieładnie, dlatego warto sprawdzić naprawdę dobry domowy sposób na suche pięty. Soda oczyszczona rozprawi się z nimi w mig. Podpowiadamy co zrobić, aby pięty były gładkie.