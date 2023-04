Patenty na rozświetloną i pełną blasku skórę. W ten sposób będzie wyglądać młodziej

Duet idealny - DRUNK ELEPHANT Serum C-Firma Fresh Day oraz Maska Bouncy Brightfacial

To supermocne serum na dzień z 15% witaminą C jest wypełnione potężnym kompleksem przeciwutleniaczy, niezbędnymi składnikami odżywczymi i enzymami owocowymi, które wspólnie działają, aby ujędrnić i rozjaśnić wygląd skóry, poprawiając jednocześnie oznaki fotostarzenia.

Bouncy Brightfacial to rozświetlająca maseczka bez spłukiwania to dogłębny zastrzyk napełniony kwasem azelainowym 10% i kwasem salicylowym 1%, który ujednolica nierównomierny koloryt, rozjaśnia uporczywe plamy i redukuje zaczerwienienia, odsłaniając jaśniejszą, bardziej sprężystą i gładką cerę.

i Autor: Materiały prasowe Drunk Elephant

ALGOPRO C od marki SENSUM MARE to skondensowana dawka witaminy C w dwóch stężeniach. Do wyboru jest krem z 3 proc. witaminą C lub odżywcze serum z 10 proc. witaminą C. Kosmetyki te genialne odżywiają skórę, działają antyoksydacyjnie, redukują przebarwienia skórne oraz dodają cerze blasku.

i Autor: Materiały prasowe Sensum Mare

PIXI - Vitamin C Serum

Zawiera w składzie znaną i lubianą witaminę C, wodę z grapefruita, kwas ferulowy, ekstrakt z cytrusów oraz retinol, które razem wzmacniają produkcję kolagenu w skórze odżywiając ją i dodatkowo ujędrniając. Serum działa również na poprawę nierówności kolorytu skóry oraz przeciwdziała wolnym rodnikom i efektom nadmiernej ekspozycji na słońce.

i Autor: Materiały prasowe PIXI

BASICLAB - SERUM Z WITAMINĄ C 15% NAWILŻENIE I ROZŚWIETLENIE

Specjalistyczne serum o wodnej formule na bazie 15% czystej witaminy C (L-Ascorbic acid), kwasu ferulowego, witaminy E i kwasu hialuronowego przyczynia się do kompleksowego działania antyoksydacyjnego i przeciwstarzeniowego. Siła czystej witaminy C długofalowo stymuluje syntezę kolagenu, sprawiając, że zmarszczki zostają wygładzone, skóra nabiera młodzieńczej jędrności i elastyczności, a jej struktura zostaje wyraźnie poprawiona

i Autor: Materiały prasowe BasicLab