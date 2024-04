Najnowsza kolekcja Vandy Novak przenosi nas nad melancholijne wybrzeże północnego morza

Wszystko, co musisz wiedzieć o tuszach do rzęs. Jakie szczoteczki wybierać?

Kolekcja emanuje chłodnymi kolorami i wyraźnie zarysowanymi inspiracjami, jak piasek, barwa morskiej wody oraz romantyczne pejzaże. Dominujące odcienie przywodzą na myśl przygaszoną barwę nieba oraz złote promienie słońca, które podkreślają letnią atmosferę. W niektórych modelach wybija się także inspiracja roślinnością typową dla Północnej Europy. Nie są to kwitnąca tropikalna zieleń, ale czarne, uschnięte pnącza, nawiązujące do melancholijnej i romantycznej tęsknoty za prawdziwym latem - mówi Dominika Nowak - projektantka i założycielka marki.

W kolekcji SS24 pojawia się rozbudowana linia sandałów z kwiatami, której towarzyszą wykonane z wysokiej jakości skóry mokasyny oraz transparentne, półprzeźroczyste baleriny wykonane z siateczki - jeden z gorących trendów nadchodzącego sezonu. Tym projektem marka wraca do swoich korzeni - kolekcja z 2019 roku była poświęcona po części obuwiu wykonanemu z siatki haftowanej - opowiada Dominika Nowak.

Zobacz także: Makijaż, który odejmuje lat i rozświetla spojrzenia. Dla wielu osób to najważniejszy produkt w całej kosmetyczce. Jakie korektory pod oczy wybierać?

Połączenie marki z motywem kwiatowym nie jest przypadkowe. Vanda, słowo pochodzące jeszcze z sanskrytu, do dzisiaj używane jest jako nazwa kwiatów z rodziny storczykowatych, któremu zamiennie towarzyszy orchidea, gr. orkhis, które nadał kwiatom starożytny botanik Theophrastos.

To jedna z najstarszych znanych roślin na świecie o niezwykle bogatym zastosowaniu oraz symbolice. W starożytnej Grecji wierzono, że jest symbolem płodności, dla Azteków oznaczała siłę i władzę. W okresie wiktoriańskim powstał również język kwiatów, floriografia, według której storczyki można było podarować komuś, aby wyznać miłość lub powiedzieć kobiecie, że jest piękna. To znaczenie przypisuje się Vandom do dzisiaj, wierząc, że symbolizują miłość, piękno i wyrafinowanie. Motyw orchidei jest wyrazem siły i kobiecej zmysłowości, w które Vanda Novak ubiera swoje klientki.

Do tej kolekcji dołączają również projekty, które zostały stworzone we współpracy z renomowanym kolektywem AZ Factory. Latem 2023 roku marka Vanda Novak została zaproszona do udziału w prestiżowym pokazie podczas Paris Fashion Week. To unikalne połączenie polskiej kreatywności z francuskim szykiem zaowocowało wyjątkowym zbiorem modeli butów Vanda Novak, które teraz wchodzą do sprzedaży jako część kolekcji letniej.

i Autor: Karolina Januszek Vanda Novak

i Autor: Karolina Januszek Vanda Novak

i Autor: Karolina Januszek Vanda Novak

i Autor: Karolina Januszek Vanda Novak

i Autor: Karolina Januszek Vanda Novak